Bolile alergice au luat amploare pe plan mondial, dupa cele doua bombardamente atomice de la Hiroshima si Nagasaki din anul 1945, dar si dupa ce industria chimica a castigat tot mai mult teren la nivel global, provocand prin poluarea intensiva adevarate ravagii in mediul inconjurator.

Dintre bolile alergice, alergiile respiratorii constituie potrivit unor studii recente o problema uriasa de sanatate in Europa, in timp ce, pe plan mondial, rinita alergica afecteaza intre 10% si 30% din populatie, reprezentand, in ultimii 50 de ani, o importanta cauza de morbiditate. Totodata, afectiunile de acest tip sunt relativ recente, insuficient studiate si prezentate publicului larg.

Fie ca suntem diagnosticati cu aceasta boala, fie ca nu, exista cateva metode de preventie a acestei afectiuni, prin atentia acordata anumitor aspecte ale activitatii curente:

1. Activitatile in spatii deschise

Alergiile respiratorii se manifesta prin rinite, rino-faringite, bronsite, laringite sau astm bronsic. Agravarea simptomelor acestor afectiuni se datoreaza poluarii (fum de esapament, mirosuri puternice etc.), care trebuie evitata constant, dar si conditiilor meteorologice. Aceste boli se agraveaza primavara, din cauza exploziei vegetale care determina aparitia polenurilor specifice inflorescentelor si care ataca organismul alergic la polen, dar si in anotimpurile reci, pentru ca frigul favorizeaza aparitia alergiilor cailor aeriene respiratorii. Exista astfel pacienti care sunt alergici la frig, aer rece, apa rece sau contact cu ceva rece.

2. Activitatile in spatii inchise

Pare greu de crezut, insa, potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii, aerul din locuintele noastre sau din birourile unde petrecem mare parte din timp poate fi de 2 pana la 5 ori mai poluat ca cel de afara. Acest lucru se datoreaza faptului ca aerul poluat si polenul pot patrunde cu usurinta in interior atunci cand ferestrele sunt deschise.

Alti alergeni de interior foarte agresivi sunt mucegaiul si praful care contine acarieni, minerale din exterior si alte particule care pot sa declanseze reactii alergice severe si astm. In categoria alergenilor de interior pot fi incluse si animalele de companie, obiectele noi sau diferitele tipuri de bacterii, efectele nedorite ale acestora fiind foarte eficient eliminate cu ajutorul purificatoarelor si umidificatoarelor de aer.

3. Felul in care ne imbracam

Mai ales in sezonul rece, este foarte important sa ne imbracam adecvat si sa ne protejam capul, nasul si mainile. De altfel, este indicat ca in orice anotimp sa ne adaptam vestimentatia la temperatura exterioara. Racelile sunt foarte periculoase pentru bolnavii de alergii, intrucat contribuie la declansarea simptomelor bolii.

In acelasi timp, insa, alergiile pot fi confundate foarte usor cu racelile, ducand la un diagnostic gresit. Principala diferenta intre o raceala si o alergie consta in durata simptomelor. Una dintre principalele diferente dintre cele doua este aceea ca, in timp ce o raceala poate dura o saptamana, alergiile se pot intinde pe o perioada mai lunga de sapte zile.

4. Alimentatia

Pentru a lupta eficient impotriva simptomelor alergiilor sau pentru a preveni aceasta afectiune, un rol foarte important il are si alimentatia. Astfel, in orice anotimp, se recomanda evitarea alimentelor si bauturilor reci. Iar in sezonul rece, este important sa consumam de trei ori pe zi lichide calde, dimineata fiind recomandat ceaiul cu miere si lamaie.

Un studiu realizat in cadrul Universitatii din Verona a demonstrat ca aditivul alimentar E211 sau benzoatul de sodiu, folosit in bauturi carbogazoase cu aroma de citrice, gem, compot, guma de mestecat sau preparate din carne, pentru a prelungi durata de conservare este responsabil de aparitia rinitei cronice care se caracterizeaza printr-o inflamatie recidivanta a foselor nazale, motiv pentru care trebuie sa fim foarte atenti atunci cand ne selectam alimentele.

5. Utilizarea produselor de ingrijire

Stim cu totii ca produsele chimice sunt daunatoare, insa trebuie sa stim si ca aceasta chimizare accentuata produce, de fapt, o perturbare a sistemului imunologic, cel care fabrica anticorpii. Folosim o intreaga gama de produse pentru confortul personal (detergenti, sapunuri, produse de curatat, haine din materiale sintetice, alimente cu aditivi etc.) si toate acestea ne fac rau.

In plus, intreg mediul inconjurator este chimizat, din cauza industrializarii. Aerul, solul, apele si apoi apa de ploaie au fost toate afectate, prejudiciind, de asemenea, animalele si plantele. Astfel, este inutil sa mai adaugam ca ar trebui sa evitam cu totii pe cat posibil parfumurile, odorizantele sau detergentii.



6. Odihna

Persoanele alergice trebuie sa evite efortul fizic deosebit sau prelungit pe termen lung, intrucat ameliorarea si vindecarea bolilor alergice necesita un tratament indelungat. Din categoria activitatilor profilactice, recomadate insa si celor diagnosticati cu aceasta boala, se disting vacantele in statiunile balneoclimaterice de altitudine medie (400 m - 800 m) din regiunile de deal sau din statiuni cu paduri de conifere situate la altitudine de pana la 900 m.

De remarcat ca, in cazul acestor afectiuni, sunt interzise scufundarile in apa (cada, bazine de inot, lacuri sau mare), precum si orice fel de baie in apa cu temperatura scazuta. Atat pentru a preintampina maladiile respiratorii, cat si pentru a le trata, se impun cateva masuri minime de preventie care, de altfel, ne pot ajuta, in acelasi timp, sa ducem o viata sanatoasa.

Sursa foto: Shutterstock.com