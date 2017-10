Bolile alergice au luat amploare pe plan mondial, dupa cele doua bombardamente atomice de la Hiroshima si Nagasaki din anul 1945, dar si dupa ce industria chimica a castigat tot mai mult teren la nivel global, provocand prin poluarea intensiva adevarate ravagii in mediul inconjurator.

Dintre bolile alergice, alergiile respiratorii constituie potrivit unor studii recente o problema uriasa de sanatate in Europa, in timp ce, pe plan mondial, rinita alergica afecteaza intre 10% si 30% din populatie, reprezentand, in ultimii 50 de ani, o importanta cauza de morbiditate. Totodata, afectiunile de acest tip sunt relativ recente, insuficient studiate si prezentate publicului...