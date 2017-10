Zile libere 2018. Romanii vor avea parte de 14 zile libere anul viitor, iar toate vor pica in timpul saptamanii. Trei zile in ianuarie, doua zile in aprilie, trei zile in mai, cate o zi in iunie, august, noiembrie si trei zile in decembrie.

Nici bine nu s-a incheiat anul 2017, ca multi romani vor deja sa stie cate zile libere vor avea in 2018. Anul viitor vor fi 14 zile libere, stabilite pentru sarbatori publice si religioase, iar toate vor pica in zilele lucratoare. 14 zile libere au fost si in 2017, cu doua zile mai mult decat in 2016. Zile libere 2018. Cand pica sarbatorile Primele zile libere din 2018 sunt de Anul Nou (1 ianuarie si 2 ianuarie). Urmeaza Ziua Principatelor Romane (24 ianuarie), iar apoi...