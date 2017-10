Examenul de admitere in scolile de agenti si subofiteri va avea loc in ianuarie 2018. Este o premiera in Ministerul de Interne. Vor fi scoase la concurs 2.880 de posturi de agenti.

MAI organizeaza, in premiera, o sesiune de admitere in luna ianuarie 2018 in scolile de agenti si subofiteri. Vor fi scoase la concurs 2.880 de locuri, astfel: 1600 pentru agenti de politie, 700 pentru subofiteri jandarmi, 300 pentru subofiteri pompieri si 280 pentru politisti de frontiera, potrivit unui comunicat MAI. Recrutarea candidatilor se realizeaza de catre departamentele de resurse umane de la nivelul unitatilor teritoriale si centrale ale Inspectoratului General al...