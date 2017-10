Aproape sase mii de politisti se vor afla, sambata, in preajma lacasurilor de cult din intreaga tara pentru a asigura masuri de siguranta si ordine cu ocazia sarbatorii Sfintei Cuvioase Parascheva. In ultima saptamana, au fost constatate de politisti peste trei mii de infractiuni si 36.000 de contraventii in preajba bisericilor si in zonele adiacente derularii unor evenimente cultural-artistice.

Potrivit Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), sambata, in toata tara, aproape 6.000 de politisti vor fi in misiune, pe strada si in zona lacaselor de cult, pentru ca cetatenii sa ajunga si sa petreaca sarbatoarea Sfintei cuvioase Parascheva in siguranta, potrivit News.ro.

Vor actiona 415 patrule pedestre si 2.135 de patrule auto. Politistii de la transporturi vor patrula pe 261 de trenuri de calatori, in 255 de statii si triaje de cale ferata si 13 aerogari. De asemenea, vor fi constituite 82 de rezerve de interventie cu 252 de politisti din cadrul structurilor de actiuni speciale.

Politia Romana le recomanda celor aflati la evenimente sa fie atenti in locuri aglomerate si sa pastreze banii si telefonul in compartimentele interioare ale hainei, niciodata in buzunarele din spate ale pantalonilor. Conducatorilor auto li se recomanda sa respecte indicatiile politistilor rutieri care supravegheaza circulatia pentru prevenirea aglomerarilor si blocajelor rutiere, precum si a accidentelor de circulatie.

Totodata, IGPR anunta ca in ultima saptamana, in preajba bisericilor si in zonele adiacente derularii unor evenimente cultural-artistice au fost constatate 3.069 de infractiuni, dintre care 785 contra persoanei, 1.299 contra patrimoniului, 71 de infractiuni economico-financiare si 446 la regimul sigurantei rutiere.

In aceasta perioada, au fost surprinse in flagrant delict 491 de persoane banuite de comiterea de infractiuni, fata de 255 de persoane au fost luate masuri preventive, iar 56 de persoane care erau urmarite au fost depistate de politisti.

Au fost aplicate 36.516 sanctiuni contraventionale, in valoare totala de 11.099.618 lei. In urma activitatilor desfasurate in trafic, politistii au retinut 1.698 de permise de conducere si au retras 915 certificate de inmatriculare auto. Ca masura complementara, politistii au confiscat bunuri in valoare de 739.954 de lei.

Sursa foto: Danilovski / Shutterstock