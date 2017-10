Aproape patru sute de noi cazuri de rujeola au fost confirmate in ultima luna, jumatate dintre acestea fiind in judetul Brasov. Numarul imbolnavirilor este de 9.626, dar nu s-au mai inregistrat decese.

Potrivit statisticilor Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este de 9.626, cu 393 mai multe fata de raportarea lunara precedenta, potrivit News.ro. Jumatate dintre cazurile noi inregistrate sunt in judetul Brasov. Numar mare de cazuri confirmate in ultima luna s-a mai inregistrat in judetele Cluj, Satu Mare si Harghita.

Potrivit ultimei statistici, peste o mie de cazuri confirmate sunt in judetele Timis – 1.228, Caras-Severin – 1.112 si Arad – 1.014. De la debutul epidemiei in Romania, 34 de persoane au murit din cauza rujeolei.

Cele 34 de decese au fost inregistrate in judetele Timis – noua, Arad - sase, Dolj - sapte, Caras-Severin - trei si cate un caz in Bucuresti si in judetele Bihor, Cluj, Calarasi, Neamt, Satu Mare, Vaslui, Galati si Mures. Boala s-a extins in 41 de judete, singurul fara niciun caz fiind judetul Tulcea.

Rujeola (pojarul) este o boala infectioasa care adesea duce la complicatii. Din patru persoane care fac rujeola, una are nevoie de spitalizare, iar pentru 1 din 1.000 de bolnavi de rujeola boala este mortala. Vaccinul impotriva rujeolei (pojarului) protejeaza copiii impotriva acestei boli. In Romania, 9 din 10 parinti isi vaccineaza copiii.

Sursa foto: Romolo Tavani / Shutterstock