Uraganul Ophelia, format in zona centrala a Oceanului Atlantic, a fost clasat de categoria 3, dupa ce a trecut sambata seara in Insulele Azore, iar luni va ajunge in Irlanda, relateaza CNN.

Inainte de a ajunge in Azore, Ophelia a fost clasat la categoria 2, insa dupa ce viteza vantului a crescut la 185 de kilometri pe ora a fost trecut la categoria 3 din 5. Totusi, potrivit previziunilor, uraganul a trebui sa scada in intensitate si sa se transforme in furtuna inainte de a ajunge in Irlanda, potrivit News.ro.

Institutul Irlandez de Meteorologie a emis un cod rosu pentru regiunile Clare, Cork, Galway, Kerry si Mayo, scolile fiind inchise luni. Trecerea uraganului Ophelia prin Irlanda vine la 30 de ani dupa "Marea furtuna" din 1987, soldata cu 18 morti. Ophelia este al 10-lea uragan format in Atlantic de la inceputul anului.

Sursa foto: Harvepino / Shutterstock