Trecerea la ora de iarna se face in noaptea de 28 octombrie spre 29 octombrie, atunci cand ora 4.00 va deveni ora 3.00.

Trecerea la ora de iarna se face in ultimul weekend din luna octombrie, adica in noaptea de 28 octombrie spre 29 octombrie. Ora 4.00 va deveni ora 3.00. Ziua de duminica, 29 octombrie, va avea 25 de ore, fiind cea mai lunga zi din an.

In urmatorii trei ani, trecerea la ora de iarna se va face astfel, in 2018, pe data de 28 octombrie, in 2019, pe data de 27 octombrie, iar in 2020, pe data de 25 octombrie.

Cum afecteaza trecerea la ora de iarna mersul trenurilor

Ca in...