Te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu acei bebelusi care sunt abandonati in spitale sau cu acei copii care ajung in orfelinate? Cum ii ajuta statul pe acesti copii sa se integreze in societate? “E ingrozitor! Noi habar n-avem ce se intampla in Romania si nimeni din pacate nu povesteste, tot ce se vede la televizor si se povesteste face referire la centrele de varstnici si copii din Bucuresti, care arata mai bine. Insa, ce se intampla cu persoanele care traiesc in celelalte centre este ingrozitor”, spune Larisa Claru, membru consiliul director & director fundraising al Asociatiei The Social Incubator.

Motivata de actiunile de caritate realizate de mama sa, Larisa Claru a inceput sa ajute cat mai multe persoane cu tot ce putea mai bine.

“Mama a fost motorul. Atunci cand eram mici ne ducea cu ea sa dam borcane cu fasole si carnati oamenilor saraci din cartier si mai duceam mancare pentru trei copii orfani care au ramas cu bunicile lor. Aveam vreo 6-7 ani, nu-mi placea intotdeauna sa merg cu ea, pentru ca voiam sa ma joc mai mult, dar ne lua mereu cu ea, pe mine si cele doua surori ale mele. Mi-am dat seama ca avea dreptate, pentru ca daca vrei ca copilul tau sa aiba principii si valori solide, il educi de cand e mic”, a povestit pentru wall-street.ro Larisa Claru.

Primul eveniment de fundraising pe care l-a organizat a fost la varsta de 18 ani, impreuna cu o prietena pe care a reusit sa o convinga sa stranga bani pentru un centru de varstnici din prima ei colectie de haine. Fetele au strans bani de dulciuri si fructe si ramasesera cu cativa bani pe care nu voiau sa-i lase celor de la organizatie, pentru ca nu aveau incredere, asa ca au cumparat de acei bani cate o esarfa pentru fiecare varstnic.

“Ulterior, am aflat de centrele de copii din Cluj. Am adunat bani de la prieteni, ca in majoritatea campaniilor pana in 2007, si in fiecare an inainte de sarbatori mergeam cu ei pin mai multe orfelinate din tara”, a spus Larisa.

Era din ce in ce mai ingrijorata de ce se intampla in centrele de varstnici si copii cu dizabilitati din Romania. A luat de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale o lista cu toate centrele din tara pentru a afla de ce au nevoie pentru a avea conditii decente. A reusit sa atraga o donatie de 2 milioane de euro, cu care a ajutat 89 de centre de varstnici si copii cu dizabilitati.

O lupta permanenta cu sistemul

Larisa povesteste ca sunt cateva centre ascunse de lume, cu personal necalificat, fara a avea o experienta cu persoane cu dizabilitati. "Sunt niste centre ingrozitoare, nici apa calda nu au. Tin minte ca in multe centre pacientii dormeau fara saltele, doar pe arcuri si o patura. Aveau niste pijamale, fiind prin septembrie - octombrie, rupte sau pantaloni legati si le era frig! E ingrozitor! Noi habar n-avem ce se intampla in Romania si nimeni din pacate nu povesteste, tot ce se vede la televizor si se povesteste face referire la centrele de varstnici si copii din Bucuresti, care arata mai bine. Insa ce se intampla cu persoanele care traiesc in celelalte centre este ingrozitor. Am toata documentatia pe care am strans-o atunci".

Multe din darurile pe care le-am dus la o luna si jumatate disparusera, pentru ca am fost sa verificam daca mai au hainele, jucariile si daca sunt bine ingrijiti. Am dus jucarii, perne, plapume, saltele si haine cu tirurile, iar oamenii din centre spuneau ca fiind copii cu dizabilitati au distrus totul. Dar cum? Ca doar copiii nu au voie cu foarfeci sau cutite, deci nu aveau cum sa taie o saltea sau o perna. Nu am putut recupera nimic. Am facut sesizari, dar degeaba. Am trei mari dosare cu toate produsele pe care le-am lasat, pentru ca am cerut de la fiecare centru numarul de asistati ca sa stiu exact ce le dau si de ce au nevoie (marimile hainelor si incaltamintelor) si am toate produsele pentru fiecare varstnic sau persoana cu dizabilitati in parte In sudul Romaniei si in zona Moldovei situatia este cutremuratoare. Parca nimanui nu-i pasa, mai ales de varstnici.. sunt lasati acolo sa moara. Stiu multe centre din orasele pe care le-am vazut ca varstnicii sunt lasati sa moara, neavand cabinete medicale, doctori sau asistenti medicali, cum ar trebui sa fie in fiecare centru. Toate sunt centre de stat si apartin diferitelor judete. Iar pentru fiecare asistat statul are un buget, dar cei din centre spun ca banii sunt folositi pentru caldura sau diverse si nu ajung la asistati. L-am intrebat pe un fost ministru in cate centre a fost si raspunsul lui a fost unul negativ. Ma intreb cate persoane de la minister au fost sa viziteze aceste centre, cred ca le numar pe o singura mana daca a fost unul sau doi. Pun pariu ca nu au vizitat niciodata toate centrele! In Bucuresti sunt mult mai intretinute decat in Transilvania, de exemplu. Statul nu aloca destule fonduri, ce sa mai spun de autorizatii, credeti ca au autorizatii aceste cladiri in care traiesc ei? De ce nu le inchid? S-a spus ca pana in 2020 nu vor mai fi orfelinate si ce vor face cu acesti copii? In Romania pe vremea lui Ceausescu erau 120.000 de copii in orfelinate, in ziua de azi sunt 60.000 de copii in institutii dintre care 3.500 ies anual pentru ca au ajuns la majorat si statul isi ia mainile de pe ei. 2% dintre acestia sunt angajati conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, iar 7-8 % lucreaza la negru. Unde sunt ceilalti 90%? In acelasi timp, Romania, la nivel european, are 42% dintre victimele traficului de persoane. De unde vin aceste persoane? Din randul acestor copii. Dar vorbeste cineva de aceste cifre in sistemul nostru? Nu. De fiecare data cand cineva deschide acest subiect este ascuns sub pres. Din pacate, e crunta realitate, a povestit Larisa.

Impreuna cu cativa prieteni a infiintat o organizatie prin care identifica tineri orfani cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani, pentru a le oferi consiliere psihologica si vocationala. Cei din organizatie incearca sa faca un program personalizat pentru fiecare tanar pentru a afla visele fiecaruia, multi dintre ei neavand incredere in propriile forte. In program sunt inscrisi in jur de 400 copii dintre care 98 sunt angajati cu carte de munca, iar 12 sunt studenti.

“Sa intri in orfelinatele din Romania este greu, pentru ca ministerului ii este frica ca vei face public ceea ce se intampla acolo si astfel majoritatea voluntariatului pe care il poti face in Romania sunt cu ajutorul organizatiilor private”, a mentionat directorul de fundraising al Asociatiei The Social Incubator.

Un an de voluntariat in jurul lumii

“De multe ori lumea ma intreaba de ce trebuie sa merg sa fac voluntariat pe nu stiu unde si de ce nu faci aici. Am facut si fac in continuare la noi in tara, insa care este diferenta dintre un copil din Romania si un copil din alta tara? Nu e nicio diferenta, tot un copil e, care are nevoie de dragoste, un pic de apropiere si alinare, pentru ca ei nu au asta din partea nimanui”, a spus Larisa.

Larisa isi dorea sa participe la un program de voluntariat in jurul lumii de cand era mica, dar a avut curaj sa se inscrie la varsta de 30 de ani. A inceput cu primul proiect de voluntariat pentru copii orfani in Argentina, unde copiii stateau in conditii ingrozitoare, asemenatoare cu cele din satele din Romania.

“Copiii de acolo nu iesisera de ani de zile din centru si se uitau de dupa gratii la noi. Erau 60 de copii cu o singura baie, care avea doar apa rece si arata ingrozitor. Am facut o petitie catre Guvern si am reusit sa-i scoatem in parc si sa le ducem fructe in ficare zi, pentru ca mancau foarte putin, aveau doar de doua ori pe saptamana putina carne”, a povestit Larisa, aducandu-si aminte de prima sa experienta de voluntariat in jurul lumii.

Al doilea proiect a fost in Peru, tot la un centru pentru copii orfani. Acolo a incercat sa ajute copiii bolnavi, care nu puteau merge la spital pentru ca nu aveau bani. Dupa acest proiect a plecat in Costa Rica intr-un program pentru salvarea broastelor testoase, unde si-a petrecut noptile patruland si avand grija de cuibare. Apoi a ajuns in Hoduras, dar din cauza declansarii razboiului civil, s-a intors in Costa Rica pentru inca o luna. In Australia a fost voluntar intr-un proiect de mediu, unde a stat in jungla si a taiat copacii si plantele care erau daunatoare.

“Am vrut sa am proiecte diferite, pentru ca intr-adevar dupa acele proiecte cu copiii orfani m-am incarcat mult negativ, am simtit multa durere. E o durere crunta pentru ca stii ca nu poti sa faci mai mult de atat. De aceea am vrut sa am proiecte cu animale si mediu ca sa mai uit putin si sa-mi reincarc bateriile”, a spus Larisa.

Urmatoarea destinatie a fost Malaezia, unde a stat impreuna cu un trib in jungla pentru a ajuta animalele din acea zona. Dupa o mica pauza de la durerile provocate de suferintele copiilor orfani, a ajutat micutii orfani din Nepal, apoi a mers in Africa de Sud pentru a monitoriza lei, elefanti si rinoceri pe un domeniu de 30.000 de ha.

Cele mai greu proiect la care a participat Larisa a fost in Keiptaun, la un centru pentru copii abandonati infectati cu HIV. “Presedintele Africii de Sud de atunci spunea ca nu exista HIV si ca aceasta este o inventie a omului <<alb si ca nu ar trebui sa fie ingrijorati pentru ca nu este adevarat. De acolo, m-am intors cu un gol imens.”

Urmatorul program de voluntariat la care va participa Larisa, impreuna cu cele fiice ale ei, va fi in India, la o scoala gratuita pentru copii orfani. Aici ea va preda limba engleza si se va ocupa de partea de fundraising timp de 6 luni. Totodata, ea are in plan un alt proiect numit “Puterea voluntariatului”, in care va invata copiii care sunt cele mai importante principii si valori si ca ei la randul lor, chiar daca vin din familii defavorizate sau sunt orfani, pot face volutariat pentru ceilalti.