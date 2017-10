In timpurile moderne, este o adevarata provocare sa-ti poti rezolva problemele de la job fara a-ti ingreuna si mai mult situatia. Daca te numeri printre persoanele care se afla intr-o situatie dificila la locul de munca, probabil te intrebi daca poti face ceva pentru a o rezolva amiabil. Gandeste-te, in primul rand, ca meriti cu siguranta o sansa la locul de munca, inainte sa incepi sa-ti cauti un alt job, si trebuie doar sa cauti solutii in acest sens. Daca simti ca nu te poti adresa superiorilor pentru rezolvarea problemelor tale, exista anumite institutii care iti pot oferi suport imediat in acest sens.

1. Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii

Pentru faptele de discriminare la locul de munca, te poti adresa Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), o autoritate administrativ-jurisdictionala competenta sa investigheze, sa constate si sa sanctioneze faptele de discriminare. Potrivit unor cercetari recente realizate de sociologi si psihologi americani, problemele femeilor la locul de munca continua sa persiste, mai ales in privinta sanselor de promovare si a stabilitatii la locul de munca in perioada maternitatii. Daca si tu te afli intr-o astfel de situatie, poti completa o petitie pentru a fi examinata situatia ta si pentru a fi aplicate sanctiuni, daca este cazul. Reprezentantii CNCD pot analiza si se pot pronunta asupra faptelor de discriminare, indiferent de contextul in care acestea au avut loc, cu exceptia situatiilor in care o lege speciala prevede interventia altei institutii abilitate in domeniul muncii.

2. Organizatiile sindicale

Daca te nemultumeste lipsa de negociere in plan financiar sau absenta posibilitatii de promovare corecte la locul de munca, o posibila solutie ar fi consultarea organizatiei de sindicat, daca exista la nivelul unitatii unde lucrezi. Sindicatele pot ajuta la reglementarea relatiei dintre partenerii sociali - angajati si angajatori - prin organizarea de negocieri colective, potrivit Legii Dialogului Social 62/2011 si prin semnarea unui document legal care sa fie rezultatul acestor negocieri. In cazul in care angajatii unitatii economice nu sunt organizati in sindicat sau acestia nu si-au desemnat reprezentanti pentru negocierea colectiva, drepturile personale se stabilesc prin negociere individuala intre angajator si fiecare salariat, la semnarea contractului individual de munca. Este important de stiut ca organizarea la nivel de sindicat este facultativa.

3. Inspectoratul Teritorial de Munca

Pentru diferite probleme cum ar fi neplata salariului la timp, a orelor suplimentare, a concediilor de odihna sau a celor medicale, o prima solutie ar fi redactarea si trimiterea unei sesizari cu privire la anumite incalcari specifice ale prevederilor legale din domeniul relatiilor de munca, urmand ca inspectorii de munca de la Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) zonal, sa initieze o actiune de control la angajatorul reclamat. Sesizarea este confidentiala, inspectorii protejeaza identitatea persoanei reclamante si nu dezvaluie angajatorului motivul controlului. Potrivit procedurii pentru rezolvarea conflictelor de munca, inspectorii de munca sunt obligati sa transmita un raspuns scris in termen de maximum 30 de zile pentru reclamatiile admise. Recurgand la aceasta metoda, este foarte posibil ca unele dintre cele mai frecvente probleme aparute la locul de munca sa poata fi solutionate foarte rapid.

4. Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati

In cazul în care esti victima unei hartuiri, o posibila solutie ar putea fi trimiterea unei plangeri la Agentia Nationala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), care se afla in subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale. Desi nu are autoritate directa in cercetarea si solutionarea cazurilor de hartuire la locul de munca, aceasta te poate ajuta cu sfaturi si poate transmite sesizarea ta catre autoritatile din domeniul muncii care pot lua masurile de protectie impuse de situatia respectiva si pot face posibila sanctionarea angajatorului, potrivit legii. Gandeste-te ca exista rezolvare pentru situatia dificila prin care treci, pastreaza-ti optimismul, iar consilierii ANES te pot ajuta sa gasesti cele mai potrivite solutii.

5. Instantele de judecata nationale si europene

Daca te confrunti cu o situatie de discriminare, poti formula, in fata instantei de judecata, o cerere pentru acordarea de despagubiri si restabilirea situatiei anterioare discriminarii sau anularea situatiei create, potrivit dreptului comun si conform OUG 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, cu toate modificarile ulterioare. Daca inainte ai initiat o sesizare la CNDC si acesta a constatat si a sanctionat discriminarea la locul de munca, hotararea acestei institutii reprezinta un mijloc puternic de proba in cadrul actiunii civile, pentru daune. Daca procedurile la instanta de judecata nationala nu au dat rezultatele concrete de reabilitare, poti initia demersul de trimitere a unei sesizari la Curtea Europeana a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Gandeste-te, in primul rand, ca nu trebuie sa te temi, sa induri la nesfarsit sau sa-ti dai demisia, ci incearca sa-ti reabilitezi drepturile la locul de munca, pentru ca exista numeroase solutii legale care sa iti protejeze drepturile

