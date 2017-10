In luna mai 2017, Vlad Gheorghe, presedintele unei cooperative agricole din Vidra, Ilfov, a semnat un document prin care si-a aprobat singur detasarea la Centrul de Protectie a Plantelor al Primariei Bucuresti. Pentru noua functie, aceasta primeste, din banii bucurestenilor, un salariu de 10.400 de lei (circa 2.300 de euro/luna), scrie romanialibera.ro.

In anii '90, Vlad Gheorghe a lucrat ca mecanic agricol si gestionar la un fost IAS, iar in anul 2005 s-a angajat ca paznic. Acesta a urmat cursurile facultatii de Drept de la Universitatea Bioterra si are diploma de master in management agroturistic.

