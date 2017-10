"Au fost doar discutii. Am plecat de la promisiunea premierului, ca nu va pierde nimeni, dar din pacate suntem in paradigma asta ilogica, cu noua lege a salarizarii, in care incercam pastrarea veniturilor actuale. Nu este o situatie foarte comoda pentru nimeni, dar incercam sa gasim solutii pentru problemele noastre cele mai urgente. Discutam o posibilitate de crestere a sporurilor cu 25%, raportat la valoarea din decembrie 2017, apoi conservarea lor la acest nivel pentru tot anul 2018" a declarat Iulian Pope, potrivit Agerpres.

"Deocamdata sunt doar variante de lucru. Referitor la intentia Guvernului de a creste norma orara de baza a medicilor, solicitarea noastra ferma este sa se renunte la suplimentarea numarului de garzi obligatorii. Cerem sa se pastreze numarul actual de garzi, iar cele efectuate in plus sa se plateasca suplimentar, la fel ca si pana acum", a adaugat Iulian Pope, dupa intalnirea de la Ministerul Sanatatii unde au participat atat ministrul Sanatatii, Florin Bodog, cat si reprezentanti ai Ministerului Muncii si Justitiei Sociale.

In cadrul intalnirii a fost analizata cererea SANITAS de acordare a tichetelor de masa/ a normei de hrana pe tot parcursul anului 2018 in conditiile in care, in prezent, Legea 153/2017 prevede renuntarea, de la 1 ianuarie 2018, la tichetele de masa si acordarea unei indemnizatii de hrana incepand cu 1 decembrie 2018.

"Prevederea va genera, pe parcursul anului viitor, scaderi de venituri pentru mai multe categorii profesionale din sanatate si asistenta sociala, astfel ca federatia considera aceasta masura ca fiind total inacceptabila. Partea guvernamentala a promis ca va cauta solutii pentru aceasta solicitare", se arata intr-un comunicat al Federatiei SANITAS.

Un alt subiect discutat vineri a fost cel al bursei rezidentilor, SANITAS primind asigurari ca aceasta va fi platita si in anul 2018, cel putin in lunile ianuarie si februarie. Pe de alta parte, reprezentantii Federatiei SANITAS au aratat ca sunt in continuare nemultumiti de intentia Guvernului de a trece contributiile sociale din sarcina angajatorului in cea a angajatului de la 1 ianuarie 2018, ceea ce, conform calculelor federatiei, va limita cresterile salariale promise pentru sanatate si asistenta sociala la aproximativ 4%.

Discutiile vor continua si in zilele urmatoare urmand ca joi, 26 octombrie, Consiliul National al SANITAS sa decida actiunile viitoare ale membrilor de sindicat. Aproximativ 10.000 de angajati din sanatate din Bucuresti si din tara au protestat joi in Piata Victoriei, nemultumiti de forma actuala a Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea in sistemul bugetar despre care afirma ca genereaza o multime de inechitati si discriminari in sistemul de salarizare din sanatate si asistenta sociala. Tot in cursul zilei de joi, liderii Federatiei SANITAS s-au intalnit cu premierul Mihai Tudose.

Principalele solicitari ale sindicalistilor din sanatate vizeaza eliminarea plafonului de 30% pentru sporurile specifice sistemului sanitar si de asistenta sociala, aplicarea integrala a cresterilor salariale pentru toti angajatii din sanatate si asistenta sociala incepand cu 1 martie 2018, renuntarea la cresterea normei de baza (garzi suplimentare obligatorii) pentru medici, renuntarea la transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, deoarece acesta va anula cresterea salariala de 25% prevazuta de lege, acordarea tichetelor de masa pe tot parcursul anului 2018, negocierea si semnarea Contractului Colectiv de Munca la nivel de sector de activitate. Programul de proteste al Federatiei SANITAS a inceput in a doua jumatate a lunii septembrie.

Sursa foto: 18 percentgrey / Shutterstock