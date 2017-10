Guvernul a stabilit organizarea in data de 5 noiembrie a scrutinului local partial pentru alegerea primarului in 16 localitati in care aceasta functie a ramas vacanta, precum si pentru alegerea consiliului local intr-o comuna. Fondurile necesare in vederea organizarii alegerilor locale partiale din 5 noiembrie se ridica la 4,368 milioane de lei si sunt alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pentru acest an, potrivit Agerpres.

Alegerile partiale vor fi organizate in municipiul Deva - judetul Hunedoara, precum si in comunele Bocsig - judetul Arad, Nicseni - judetul Botosani, Calarasi - judetul Cluj, Pantelimon si Baraganu - judetul Constanta, Telesti - judetul Gorj, Bals - judetul Iasi, Birghis - judetul Sibiu, Dragoiesti - judetul Suceava, Cervenia, Poieni, Salcia - judetul Teleorman, Checea - judetul Timis, Osesti - judetul Vaslui, Vladesti - judetul Valcea. Totodata, vor fi organizate alegeri partiale pentru Consiliul Local din comuna Mereni, judetul Constanta.

Executivul a stabilit, prin hotarare, calendarul actiunilor din cuprinsul perioadei electorale: campania electorala incepe cu 15 zile inainte de data alegerilor, pe 22 octombrie, si se incheie pe 4 noiembrie, ora 7,00. Guvernul a decis si masurile tehnice necesare bunei organizari si desfasurari a alegerilor locale, fiind stabilite atributiile si sarcinile care revin Autoritatii Electorale Permanente, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Sanatatii, Institutului National de Statistica, Serviciului de Telecomunicatii Speciale, institutiilor prefectului, primarilor, presedintilor consiliilor judetene si presedintilor tribunalelor.

Radiourile si televiziunile pot transmite incepand de duminica informatii despre alegerile locale partiale din 5 noiembrie, potrivit unei decizii adoptate de Consiliul National al Audiovizualului (CNA). "Reflectarea campaniei electorale in audiovizual incepe duminica, 22 octombrie 2017, si se incheie sambata, 4 noiembrie 2017, ora 7,00", prevede decizia.

Conform acesteia, posturile de radio si de televiziune private, inclusiv de televiziune prin cablu, au avut obligatia sa comunice CNA, pana joi, 19 octombrie, implicarea lor in campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum si intervalele de timp in care vor fi difuzate emisiunile respective. Decizia stipuleaza ca, pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza si difuza numai urmatoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral: cele informative, electorale si cele de dezbatere electorala.

In perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidati si de reprezentanti declarati ai competitorilor electorali. Emisiunile informative se supun obligatiei de obiectivitate, echitate si de informare corecta a publicului iar prezentarea activitatilor de campanie va fi realizata exclusiv de radiodifuzori, a mai decis CNA. Candidatii care detin functii publice pot aparea in emisiunile informative numai in probleme legate de exercitarea functiei lor; in aceste situatii, radiodifuzorii au obligatia sa asigure echidistanta si pluralismul de opinii.

CNA a mai stabilit ca spoturile publicitare electorale se difuzeaza in calupuri separate si marcate ca atare si ca in emisiunile electorale, in spatiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori. Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a convocat in 18 octombrie sedinta Comisiei Tehnice Centrale pentru organizarea alegerilor locale partiale din 5 noiembrie, ocazie cu care a cerut tuturor structurilor de asigurare a ordinii publice atentie sporita, astfel incat acest proces electoral sa se desfasoare in conditii de maxima siguranta.

''In contextul in care duminica, 22 octombrie a.c., incepe campania electorala, oficialul MAI s-a asigurat ca toate activitatile sunt indeplinite conform termenelor cuprinse in calendarul electoral, aprobat prin hotarare de guvern. In ceea ce priveste documentatia privind achizitia centralizata pentru stampilele cu mentiunea VOTAT, timbrele autocolante si plicurile transparente, aceasta este in procedura de avizare si aprobare. De asemenea, au fost facute demersurile catre Ministerul Finantelor Publice pentru deschiderea de credite bugetare pentru institutiile prefectului si pentru unitatile cu responsabilitati in desfasurarea procesului electoral" informa MAI.

Pentru planificarea, organizarea si coordonarea activitatilor din domeniul ordinii si sigurantei publice, la nivelul MAI a fost realizat un Plan de masuri care vizeaza atat perioada premergatoare, cat si cea in care se desfasoara alegerile locale partiale'', a adaugat MAI miercuri. La sedinta Comisiei Tehnice Centrale pentru organizarea alegerilor locale partiale au participat, in sistem de videoconferinta, prefectii din judetele implicate in procesul electoral din 5 noiembrie.

