"Vad ca exista o anumita neliniste a sindicatelor in ce priveste cresterile salariale. Daca ele sunt corecte sau nu, daca nu cumva sunt o iluzie. Am aici un raspuns pe care sa il dau si sindicatelor si opiniei publice. Daca vrem sa vedem daca masa salariala a crescut sau nu, e suficient sa ne uitam pe buget. Pot sa va spun ca la anul masa salariala va avea o crestere considerabila, de doua cifre ca unitate de miliarde de lei", a sustinut intr-o conferinta de presa Varujan Vosganian, potrivit Agerpres.

"Deci masa salariala bugetara va avea o crestere considerabila. Nu pot sa va spun acum suma exacta, dar cel mai probabil va fi undeva in jur de 15 miliarde de lei. De la 13 la 17. Deci, atunci cand masa salariala creste atat de mult, nu se pune problema scaderii. E posibil ca in anumite bresle, in anumite nise profesionale care aveau o anumita categorie de sporuri pana acum sa existe si calcule care, pe legea salarizarii, sa aiba anumite inconveniente. Nu pot sa neg acest lucru. In ce priveste insa cei peste un milion de salariati din domeniul bugetar este limpede ca vom avea o crestere salariala considerabila", a adaugat Varujan Vosganian.

El a dat asigurari si in ce priveste pensiile. Vosganian a spus ca pensiile, cumulat 2017 si 2018, vor avea in total o crestere cu doua cifre, in jurul valorii de 20%. "Daca am compara anul 2010 cu anul 2018, avem si o concluzie interesanta. In 2010 salariile au fost reduse cu 25% si nimeni nu a protestat; in 2017 si 2018 salariile cresc cu 25%, daca nu chiar cu mai mult, si multa lume protesteaza. Inseamna ca explicatiile trebuie cautate in alta parte", a afirmat Vosganian.

ALDE a organizat sambata la Oradea o reuniune regionala in cadrul proiectului demarat in urma cu o luna de profesionalizare si dezvoltare interna, cu pregatiri pe zona de comunicare si, mai ales, comunicare online. Au participat reprezentanti ai organizatiilor din Bihor, Salaj, Satu Mare, Bistrita Nasaud si Maramures. Organizatia municipala ALDE Oradea si-a ales vineri presedintele in persoana lui Dorin Corches, care are ca obiectiv principal accederea ALDE in forurile de conducere locala - CL Oradea si Consiliul Judetean.

Sursa foto: Ditty_about_summer, Shutterstock