"Sunt un om de administratie. Imi place administratia locala, cat si administratia centrala. Administratia este locul unde poti sa dai masura valorii, unde poti sa faci ceva bun pentru oameni, administratia locala cu atat mai mult. Primarii trebuie sa se priceapa la orice, sa aiba capacitatea de a intelege extrem de multe lucruri in toate domeniile de activitate. Sigur, nu le inteleg ei pe toate, dar pot sa isi aduca oameni, colaboratori cu expertiza intr-un domeniu sau altul", a spus Orban, potrivit Agerpres.

"Era greu sa iti aduci pana acum colaboratori de valoare cu salariile care existau in administratia locala. Aici va spun din capul locului - sunt de acord cu autonomia locala acordata autoritatilor locale in stabilirea salariilor. Asa este normal. Este o parghie fireasca ce trebuie lasata la nivelul autoritatilor locale", a afirmat Orban, la Forumul Administratiei Locale, organizat de liberalii ieseni. In opinia lui Ludovic Orban, angajatii din administratia locala au fost mult timp "paria celor din administratia din Romania", iar "cei care duc greul relatiei cu cetateanul trebuie platiti mai bine".

"Da, functionarii trebuie platiti mai bine, dar nu sunt de acord sa o platim, de exemplu, pe fata lui Daea sau toata cohorta de nepoate, beizadele, amante, care au fost bagate de PSD in administratie. Trebuie facuta curatenie in administratie si sa ii platim pe cei care au performanta, pe cei care au rezultate in munca de zi cu zi. Nu toti politrucii care au fost adusi in administratie de PSD si care sunt tinuti pe relatii politice si care in marea lor majoritate distrug cultura organizatorica si institutionala din institutiile in care muncesc", a sustinut Ludovic Orban.

Liderul liberalilor a subliniat ca este nevoie de o administratie restructurata. "De ce sa stam cu 30 de ministere, zeci de agentii, autoritati. Uneori nici ministrii nu isi cunosc toate structurile care exista in subordinea lor. Nu mai sunt de acord sa existe servicii deconcentrate care taie frunza la caini si platesc functionari fara niciun fel de rezultate sau de competente in viata de zi cu zi", a precizat Orban.

El a criticat, totodata, modelul romanesc de inspectorate scolare. "In nicio tara europeana nu exista modelul inspectoratelor scolare. Este un model sovietic, iar noi suntem printre ultimii care mai aplicam acest model pentru politizarea invatamantului. Autoritatile locale trebuie sa ia decizii, comitetele de parinti trebuie sa ia decizii, elevii trebuie sa participe la deciziile care se iau in scoala. Asta este sistemul dupa care ne orientam, sistemul folosit la nivel european", a aratat Ludovic Orban.

Sursa foto: Shutterstock/ Rawpixel.com