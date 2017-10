"Noua ni se pare ca a fost un caz premeditat, tinand cont de faptul ca aceasta companie, din toate punctele de vedere, functiona foarte bine. Este o companie veche, de peste 26 de ani. Singurul moment in care a avut o pierdere financiara a fost in perioada crizei, suma fiind destul de mica, 25.000 de lei. In rest, inclusiv cetatenii si turistii pagubiti cu care am discutat in momentul in care am fost la companie, marti dupa- amiaza, mi-au spus foarte clar ca au mers cu aceasta companie timp de peste 10 ani si nu au avut niciodata nicio problema" a spus Mircea Dobre, potrivit Agerpres.

"Este un caz atipic. Nu are legatura cu cazurile care au fost in trecut, acum cativa ani, in care au fost alte motive. Este un caz atipic, nu are legatura cu cele din trecut.(...) A fost premeditat pentru ca s-a intamplat intr-un timp foarte scurt. Si conform datelor pe care le avem de la departamentul de vanzari, din partea angajatilor companiei, suma este foarte mare, aproximativ 7, 400 milioane euro incasare efectiva", a explicat Dobre. Acesta a precizat ca nu se poate discuta despre ce poate fi sau nu recuperat, pana cand nu va fi finalizat controlul celor de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala si de la Directia de investigare a criminalitatii economice.

"Nu putem sa discutam ce se poate recupera si ce nu se poate recupera in acest moment, pana ce colegii de la ANAF si cei de la Directia de investigare a criminalitatii economice nu termina controlul si nu identificam daca exista bani in alte parti ai fostului actionar sau ai companiei. Nu putem trage o concluzie vizavi de acest lucru in acest moment. Cand se vor finaliza controalele de catre cele doua institutii, atunci putem veni sa spunem exact ce si cum", a afirmat ministrul Turismului. Potrivit acestuia, in Parlament este in dezbatere o Ordonanta si se va veni cu niste amendamente pentru siguranta turistilor ce cumpara pachete de vacanta.

"Avem o Ordonanta in dezbatere in Parlament, si vom veni cu niste amendamente pentru siguranta turistilor care cumpara pachete de vacanta. Astfel, niciun pachet de servicii turistice nu se va vinde pe o perioada mai mare de 12 luni; intr-un termen rezonabil toate agentiile de turism vor fi obligate sa aiba obiect unic de activitate, pentru ca lucreaza cu banii cetatenilor si nu cu cei ai companiilor. Se va face o auditare a acestor companii de turism, iar ANAF va incepe un control in cel mai scurt timp pentru a vedea toate firmele care au avut contracte cu Omnia si au fost de buna credinta", a mai spus Dobre.

Ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, a anuntat miercuri, intr-o conferinta de presa referitoare la situatia Omnia Turism in urma decesului patronului, George Negru, ca un numar de 244 de turisti sunt plecati in strainatate cu aceasta agentie, iar o parte dintre ei au decis sa isi plateasca singuri cazarea. Totodata, ministrul Turismului i-a sfatuit pe toti cetatenii care au cumparat pachete turistice prin Omnia Turism sa nu mai plece in acele calatorii, deoarece conturile agentiei au fost blocate de banci si nu se mai pot fi efectua plati.

In urma controlului efectuat marti la sediul agentiei s-a descoperit ca Omnia avea o polita de despagubire de numai 50.000 dolari si doar 30.000 de euro in conturi. Potrivit ministrului de resort, paguba produsa de Omnia Turism este cea mai mare de dupa revolutie, in conditiile in care agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018 unui numar de 8.500 de clienti, iar pentru perioada 17 octombrie - 31 decembrie 2017 au mai fost incasati 433.000 de euro de la 202 turisti. Patronul Omnia Turism, George Negru, a incetat din viata la inceputul acestei saptamani.

Sursa foto: Oleksiy Mark/Shutterstock.com