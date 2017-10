Aproape 80.000 de persoane cu varsta de peste 45 de ani au fost incadrate in munca in primele noua luni ale acestui an, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in timp ce numarul tinerilor sub 25 ani a fost de numai 39.187, potrivit datelor institutiei.

Numarul total de persoane incadrate in munca a depasit 230.000, in perioada ianuarie - septembrie 2017. "De la inceputul anului si pana la 30 septembrie 2017 au fost incadrate 232.673 de persoane, ca urmare a implementarii Programului National de Ocupare a Fortei de Munca. Din totalul persoanelor ocupate in perioada ianuarie - septembrie, 79.836 au peste 45 de ani, 60.212 au varsta cuprinsa intre 35 si 45 de ani, 53.438 au intre 25 si 35 de ani, iar 39.187 sunt tineri sub 25 de ani", arata statistica ANOFM, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, cele mai multe persoane incadrate in munca in primele noua luni sunt de sex masculin, respectiv 132.973, iar in functie de rezidenta, 126.751 de persoane provin din mediul urban. Nivelul de pregatire al persoanelor pentru care a fost identificat un loc de munca arata ca majoritatea au studii liceale (73.309), urmate de profesionale (58.406), gimnaziale (52.485), iar 24.857 studii universitare.

De asemenea, cele mai multe persoane angajate au fost in Bucuresti (15.912), Capitala fiind urmata de judetele Timis (15.584), Suceava (14.636), Neamt (10.716) si Hunedoara (10.634). In primele noua luni ale anului 2017, numarul persoanelor care au beneficiat de asistenta pentru inregistrarea in evidenta ca persoane in cautare de loc de munca, in vederea asigurarii protectiei sociale privind acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea in masuri active, a fost de 504.932 persoane.

Ultimele date ANOFM arata ca rata somajului inregistrat la nivel national a fost de 4,18%, in august, similara cu cea din luna precedenta si mai mica cu 0,62 puncte procentuale (pp) decat cea din luna august a anului 2016. Dintre cele 366.497 persoane inregistrate in evidentele agentiilor teritoriale pentru ocuparea fortei de munca, 69.177 primeau indemnizatie de somaj.

Sursa foto: Shutterstock.com / Rawpixel.com