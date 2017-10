Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi si vant in cinci judete din centrul si nord-vestul tarii, respectiv o avertizare Cod galben de vremea rea, in 13 judete din zonele Moldovei, Munteniei si Olteniei, valabile incepand de luni dimineata.

Potrivit meteorologilor, in intervalul 23 octombrie, ora 10:00 - 24 octombrie, ora 23:00, va fi in vigoare avertizarea Cod galben de ploi insemnate cantitativ si intensificari ale vantului la munte, potrivit Agerpres.

Din dimineata zilei de luni, 23 octombrie, aria ploilor se va extinde dinspre vest cuprinzand treptat cea mai mare parte a tarii. In intervalul mentionat, in Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei (inclusiv in zona municipiului Bucuresti), local in Transilvania, precum si in zonele montane si submontane, se vor cumula cantitati de apa ce vor depasi local 20 - 30 l/mp si izolat 40 l/mp.

In zona Carpatilor Meridionali si a Carpatilor de Curbura se vor cumula cantitati de apa pe arii extinse intre 30 si 50 l/mp si izolat peste 60 l/mp. Vantul va avea intensificari, local si temporar, in majoritatea regiunilor, cu viteze de 50 - 55 km/h, iar la munte, cu precadere in zona inalta a Carpatilor Meridionali, vor fi rafale de peste 70 - 80 km/h.Temperaturile vor scadea de la o zi la alta, astfel incat la mijlocul saptamanii vremea va deveni rece in toata tara. La munte, la altitudini mari, trecator vor fi precipitatii mixte.

Conform ANM, in intervalul 23 octombrie, ora 12:00 - 24 octombrie, ora 18:00, va fi in vigoare Cod portocaliu de vreme rece si ploioasa. Vor fi afectate zonele deluroase si montane din judetele Mehedinti, Gorj, Valcea, Arges si Dambovita. In intervalul mentionat, cantitatile de apa vor depasi pe arii extinse 50 - 60 l/mp si izolat 80 l/mp. ANM precizeaza ca, in functie de evolutia si intensitatea fenomenelor meteorologice, va actualiza avertizarile emise duminica.

Sursa foto: egd / Shutterstock