Bugetul pe 2017 al Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) va creste, dupa rectificarea aprobata de catre Guvern, cu aproape 3%, pana la 60,598 milioane de lei, de la 58,841 milioane de lei, cat se prevazuse la inceputul anului, se arata in proiectul de act normativ, publicat spre dezbatere publica de Ministerul Mediului.

Potrivit ministerului de resort, prin proiectul de act normativ propus rezulta un nivel al veniturilor totale de 60,598 milioane lei, din care cheltuielile se ridica la 58,624 milioane lei, potrivit Agerpres.

De asemenea, in Nota de fundamentare a documentului se noteaza nivelul profitului brut al ANM se va situa, in acest an, la 1,974 milioane de lei, iar valoarea cheltuielilor la 1.000 de lei venituri va...