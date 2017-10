"Intr-un an de zile a fost realizat caietul de sarcini de catre RATB si verificat de catre Directia Transporturi. A fost aprobat caietul de sarcini de catre ANAP, suntem acum suspendati de catre CNSC, pentru ca au fost cinci-sase reclamatii. Problema este urmatoarea: legislatia actuala — si am discutat de mai multe ori la Parlamentul Romaniei, in vederea modificarii, inclusiv la Asociatia Municipiilor din Romania — permite oricarui SRL sa conteste o licitatie, fara sa aiba nici macar cea mai mica taxa principiala de platit, o cautiune, care poate sa reprezinte o suma initiala plus un procent din valoarea contractului. Asa se intampla in toata Europa", a declarat Firea, pentru Adevarul.

Aceasta a precizat ca a discutat cu parlamentarii social-democrati, iar in perioada urmatoare vor fi aduse modificari legislative in acest sens.

"Am mostenit o licitatie pentru Parcarea de la Edgar Quinet. Dupa sapte ani de zile, am primit in scris de la CNSC ca trebuie sa anulam aceea licitatie. Acesta este rezultatul administrarii unui oras cu regii si administratii, care au organizat licitatii, care au fost contestate in instanta, care au mers in toate fazele procedurale, judiciare, si dupa sapte ani primesti un raspuns ca trebuie sa o iei de la zero. La Sala Polivalenta, la fel, dupa cinci ani — licitatii, contestatii, procese, tribunale — dupa cinci ani, trebuie sa o luam de la capat, pentru ca documentatiile initiale au fost realizate foarte prost. (...) Lumea pe buna dreptate intreaba: 'A trecut un an, nu ati adus autobuzele'. Banii sunt in cont, noi ne-am facut sarcina, toata partea de responsabilitate, am realizat un caiet bun, de vreme ce a fost validat de catre ANAP si suntem legati pur si simplu de maini si de picioare din cauza acestor contestatii", a spus ea.

Gabriela Firea a mai precizat ca legea parteneriatului public-privat este de asemenea foarte asteptata, in conditiile in care au existat companii care si-au exprimat intentia de a coopera cu PMB.

Sursa foto: Agerpres foto