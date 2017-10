Intrebati daca se asteapta ca angajatorii sa modifice salariul brut in asa fel incat salariul net sa nu fie afectat, 76% dintre participantii la sondaj au raspuns negativ. 68% dintre barbati nu se asteapta la marirea salariului brut, in vreme ce 86% dintre femei nu cred ca salariul brut le va creste din 2018.

Mai mult de jumatate dintre angajatorii romani (54%) si-au exprimat opinia ca masurile anuntate de guvern nu vor fi implementate de la inceputul anului viitor.

La ce cresteri salariale se asteapta romanii in 2018?

Incertitudinea legata de legislatia in domeniu se manifesta si in speranta pe care respondentii o au legata de evolutia pozitiva a salariului lor in perioada urmatoare. Facand abstractie de trecerea contributiilor in sarcina lor, 59.3% dintre angajati au spus ca asteapta o crestere minora a salariului, cuprinsa intre 0 si 5%.

In ceea ce priveste cresterea salariilor, 14% dintre angajati asteapta o crestere a salariului cuprinsa intre 16 - 25 de procente, 7,7% considera ca salariul li s-ar putea mari cu 11-15 procente, in timp ce 19% dintre respondentii sondajului se asteapta la o crestere salariala cuprinsa intre 6 si 10 procente.

In privinta cresterii salariilor, femeile sunt mai optimiste: 25% din acestea sunt de parere ca vor primi un salariu mai mare cu peste 16%, in timp ce doar 11% din barbati au asteptari la acest nivel.

Undelucram.ro pune la dispozitie respondentilor acestui sondaj, dar si tuturor celor interesati, un widget dinamic prin care isi pot calcula salariul potential de la 1 ianuarie 2018, in baza mai multor scenarii bazate pe propunerile legislative. Widget-ul este disponibil online, pe undelucram.ro.

Vezi si INFOGRAFICUL care iti arata cat vei pierde la salariu din 2018, daca angajatorul nu iti va creste brutul