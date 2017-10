In topul imbunatatirilor pe care medicii rezidenti le-ar aduce programului de rezidentiat sunt: respectarea programei de rezidentiat si predarea mai multor cursuri teoretice, accentul pe partea practica si implicarea mai mare a coordonatorului de rezidentiat in pregatirea rezidentilor.

76% dintre medicii rezidenti romani s-au declarat nemultumiti in ceea ce priveste calitatea generala a programului de rezidentiat desfasurat in Romania, conform unui studiu realizat in luna octombrie de catre MEDIjobs. Studiul a cuprins un set de intrebari care a avut ca scop masurarea satisfactiei medicilor rezidenti fata de anumite elemente ale programului de rezidentiat.

Rugati sa aprecieze calitatea cursurilor teoretice, 85% dintre medicii rezidenti au declarat ca nu sunt multumiti de cunostintele teoretice dobandite in timpul programului de rezidentiat, in vreme ce doar 9% s-au declarat multumiti si 6% dintre respondenti s-au declarat foarte multumiti in legatura cu acest aspect.

In ceea ce priveste practica pe care o efectueaza in fiecare stagiu, 68% dintre medicii rezidenti s-au declarat nemultumiti de calitatea pregatirii din timpul programului de rezidentiat, in vreme ce 20% dintre acestia au marturisit ca sunt multumiti si doar 12% dintre respondenti au declarat ca sunt foarte multumiti de practica efectuata in clinica sau spital.

Totodata, medicii rezidenti au fost rugati sa aprecieze calitatea relatiei cu medicul coordonator de rezidentiat. La aceasta intrebare, 51% dintre respondenti au declarat ca nu sunt multumiti, in vreme ce 21% s-au declarat multumiti si 28% s-au declarat foarte multumiti de relatia cu medicul sau medicii indrumatori.

Frica de esec sau frica de a comite erori medicale - cea mai mare provocare a medicilor rezidenti din Romania

Prin intermediul studiului, MEDIjobs Romania a dorit sa afle care sunt cele mai mari provocari carora medicii rezidenti le fac fata in timpul programului de rezidentiat. Drept consecinta a nemultumirii lor fata de calitatea programului de rezidentiat, cea mai importanta provocare citata de 58% dintre respondentii la studiu o reprezinta frica de esec si frica de a comite erori medicale. A doua cea mai importanta provocare, mentionata de 53% dintre medicii rezidenti, o reprezinta dezvoltarea abilitatilor clinice necesare specializarii, in vreme ce mentinerea echilibrului intre viata personala si cea profesionala reprezinta a treia cea mai importanta provocare, conform unui procent de 49% dintre respondenti.

Alte provocari citate sunt: presiunea situatiilor contra-cronometru (37%), relatia cu ceilalti colegi medici (25%), relatia cu asistentii medicali (22%), gestionarea unui deces sau a pacientilor cu boli in stadiu terminal (18%), birocratia excesiva (intocmirea hartiilor care, in mod normal, ar fi in responsabilitatea registratorului medical) si lipsurile din spitale (precum medicamente, aparatura sau materiale necesare in actul medical).

Studiul a mai aratat ca 58% dintre medicii rezidenti au teama ca nu vor fi medici buni, odata ce vor incepe sa profeseze ca medici specialisti.

Mai multe cursuri, mai multa practica, mai multa implicare din partea medicului coordonator

In cadrul aceluiasi studiu, MEDIjobs a invitat medicii rezidenti sa ofere cate trei sugestii care, in opinia lor, ar contribui la imbunatatirea programului de rezidentiat.

In top 10 cele mai mentionate sugestii se numara urmatoarele:

Imbunatatirea pregatirii teoretice si predarea mai multor cursuri;

Mai mult timp petrecut cu pacientii si mai multa practica in spital, sub supravegherea medicilor coordonatori, inclusiv efectuarea mai multor proceduri specifice specialitatii;

Imbunatatirea relatiei cu medicul coordonator si implicarea mai mare a acestuia in pregatirea medicului rezident;

Reducerea birocratiei si a numarului de documente pe care rezidentii le completeaza, care consuma din timpul dedicat, in mod normal, studiului si practicii medicale;

Respectarea programei de rezidentiat;

Platirea garzilor, valabila pentru toti anii de rezidentiat, inclusiv anul 1;

Actualizarea bibliografiei de studiu pentru cursuri si examene, precum si publicarea tuturor tratatelor si cursurilor necesare rezidentilor in limba romana;

Cresterea salariilor tuturor rezidentilor;

Facilitarea accesului rezidentilor la cat mai multe congrese si workshop-uri, gratuitatea sau scaderea taxei de participare a rezidentilor la aceste evenimente;

Respectarea programului de lucru al rezidentilor si acordarea posibilitatii de a se odihni dupa garda.

Datele din studiu au fost colectate cu ajutorul unui chestionar realizat de MEDIjobs Romania si diseminat in octombrie 2017, in urma caruia au raspuns peste 400 de medici rezidenti din toata tara, care se afla in primul an (33%), anul 2 (26%), anul 3 (20%), anul 4 (14%), anul 5 (5%) si anul 6 (2%) si care se pregatesc pentru 48 de specialitati din medicina umana si dentara. Datele din studiu au fost centralizate si analizate obiectiv de catre echipa de specialisti in recrutare a MEDIjobs Romania.

Sursa foto: Shutterstock/Octa corp