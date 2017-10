In Capitala a inceput sa ploua de luni dupa-amiza, iar meteorologii prognozeaza ca precipitatiilor se vor opri marti, in jurul orei 18.00. Marti dimineata, traficul a fost paralizat in Capitala. Asa cum se intampla de fiecare data atunci cand ploua, bucurestenii au preferat confortul masinii personale, in schimbul mijloacelor de transport in comun. Astfel, soferii au stat marti dimineata in cozi kilometrice, marind considerabil timpii de ajungere la servicu.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov a transmis ca sase copaci au fost doborati de vantul puternic. Acestia au cazut peste cinci masini. Nicio persoana nu a fost ranita. Tot din cauza vantului puternic, un panou a fost desprins de pe fatada unui bloc.

In judetul Ilfov, un copac a cazut peste firele de curent electric.

Citeste si: Firea promite. Iarasi: ZECI de km de piste de bicicleta, aubotuze noi, locuri de parcare

Sursa foto: Agerpres / Cristian Nistor