Soarta Pilonul II de pensii a fost decisa de Guvern, potrivit unui raport care a ajuns pe masa Comisiei Europene, la solicitarea oficialilor de la Bruxelles, ingrijorati de cresterea deficitului bugetar din Romania, scrie Digi24. Statul ia in calcul reaplicarea sistemului de pensii din 2008, anul in care a fost creat pilonul II. In traducere, asta inseamna reducerea contributiilor care ajung la fondurile administrate privat.