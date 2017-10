Salariul minim brut va creste la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, potrivit unei hotarari de guvern pe care ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a prezentat-o in sedinta de Guvern de joi.

"Va propunem astazi o hotarare de guvern intr-o prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de intoarcerea sarcinii fiscale. Suma este aferenta salariului prevazut in programul de guvernare, care era de 1.550 de lei de la 1 ianuarie 2018, in conditiile in care, la vremea respectiva, nu fusese luata in calcul intoarcerea sarcinii fiscale de la angajator la...