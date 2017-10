O atentionare Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si strat consistent de zapada, care vizeaza zonele montane, a intrat in vigoare duminica dimineata la ora 10:00, scrie Agerpres.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, duminica (29 octombrie) si luni (30 octombrie), in zonele montane, vantul va sufla tare, rafalele vor depasi 80...90 km/h, iar pe creste 100...120 km/h. Va ninge viscolit, vizibilitatea va scadea temporar sub 50 m si se va depune strat consistent de zapada.

Totodata, pentru nordul, nord-vestul si centrul tarii este in vigoare, tot de la ora 10:00, un Cod galben de vant intens, disconfort termic si precipitatii mixte.

Pana luni noaptea la ora 23:00, intensitatea vantului va fi in crestere in toate regiunile, cu viteze la rafala in general intre 55 si 70 km/h si local 75...85 km/h.

Valorile termice vor scadea in toata tara, iar intensificarile de vant vor determina amplificarea senzatiei de rece.

In regiunile din vestul, centrul si nordul tarii, pe arii extinse, vor fi ploi moderate cantitativ, iar din noaptea de duminica spre luni (29/30 octombrie) in Maramures, Transilvania si zona deluroasa a Crisanei si a Moldovei se vor semnala precipitatii mixte.

Sursa foto: Roman Mikhailiuk/Shutterstock