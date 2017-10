O atentionare Cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si strat consistent de zapada, care vizeaza zonele montane, a intrat in vigoare duminica dimineata la ora 10:00, scrie Agerpres.

Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, duminica (29 octombrie) si luni (30 octombrie), in zonele montane, vantul va sufla tare, rafalele vor depasi 80...90 km/h, iar pe creste 100...120 km/h. Va ninge viscolit, vizibilitatea va scadea temporar sub 50 m si se va depune strat consistent de zapada. Totodata, pentru nordul, nord-vestul si centrul tarii este in vigoare, tot de la ora 10:00, un Cod galben de vant intens, disconfort termic si precipitatii mixte. Pana luni noaptea la ora...