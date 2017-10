65 de persoane si-au pierdut viata in urma tragediei de la Colectiv, care a socat nu doar o tara, ci o lume intreaga. In seara zilei de 30 octombrie 2015, in club Colectiv din Bucuresti, in timpul unui concert rock, a izbucnit un incendiu. De aici s-a dezlantuit haosul. De doi ani, dosarul Colectiv se plimba de la o instanta la alta, iar justitia nu a stabilit niciun vinovat. In tot acest timp, supravietuitorii sufera in continuare din cauza unui sistem corupt si saracit, care i-a abandonat.

Dupa doi ani, #Colectiv inseamna 65 de morti, familii frustrate, supravietuitori care se lupta cu durerile, anchete peste anchete si NICIUN VINOVAT care sa plateasca pentru una dintre cele mai mari tragedii care s-au produs in Romania.

Abia saptamana trecuta, Curtea Militara de Apel a decis sa inceapa judecata in dosarul in care sunt cercetati angajatii ISU care au inchis ochii la neregulile din clubul Colectiv. Radu Antonina si George Petrica sunt acuzati de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit. 248 de persoane s-au constituit parti civile si cer daune de 212.474.000 euro si 51.240.315 lei. Potrivit DNA, Radu Antonina si George Petrica nu si-au indeplinit obligatiile privind prevenirea si apararea impotriva incendiilor, desi stiau ca firma Colectiv desfasura activitati specifice unui club fara a detine aviz/autorizatie de securitate la incendiu.

Judecarea dosarului Colectiv, o noua amanare

Cel de-al doilea dosar in cazul tragediei de la Colectiv s-a constituit din doua dosare uriase care au fost unite: cel in care a fost pus sub acuzare fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone, si cel in care sunt judecati patronii clubului. Decizia de unire a celor doua cazuri a fost luata inca din aprilie 2017, dar dosarul treneaza deoarece nu s-a realizat procedura de citare a tuturor partilor vatamate. Rechizitoriul are aproape 500 de file. In acest caz sunt peste 200 de parti (raniti sau rudele celor care au decedat – n.r.) si mai multe parti civile, spitale si clinici.

Tribunalul Bucuresti a amanat luni, pentru data de 20 noiembrie, judecarea dosarului Colectiv, in care sunt inculpati fostul primar Cristian Popescu-Piedone si patronii clubului. Decizia de amanare, motivata de instanta prin faptul ca nu au fost citate doua parti civile in Italia, i-a nemultumit pe parintii tinerilor decedati in urma incendiului de la Colectiv, scrie Agerpres.

"A fost o noua amanare, restul este spectacol. De doua luni discutam ca nu sunt traducatori. Eu stiu ca citatiile astea le face un angajat de-al lor. Ar trebui sa raspunda cineva ca nu s-a trimis prin posta sau ... lucruri din astea. Eu nu imi imaginez ca cel mai mare tribunal din tara nu are traducatori, nu are posibilitatea sa trimita o corespondenta asa cum trebuie. (...) Vreau sa ii vad pe vinovati judecati si condamnati, asta ar insemna pentru mine sa se faca dreptate, pentru ca sunt oameni care au gresit capital acolo. In momentul in care ai 65 de morti, cand ai atatia raniti si vezi ca toata lumea este fericita, bine mersi acasa, in libertate, asta este infiorator. Nu cred ca foarte multi ar putea suporta asa ceva. Eu sper sa se trezeasca intr-un tarziu, sa nu mai fim luati la misto, sa vedem numai zambete si glumite in sala de judecata", a declarat Eugen Iancu, fondatorul Asociatiei Colectiv GTG 3010 si tatal unui tanar care s-a stins din viata in spital, la trei saptamani de la incendiu.

Cine ar trebui sa raspunda pentru tragedie?

Patronii clubului Colectiv, Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu, sunt acuzati de ucidere din culpa, vatamare corporala si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca. In dosar mai sunt judecati Daniela Nita, patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.

In rechizitoriul intocmit de Parchetul General se arata ca patronii Colectiv "au incurajat si permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) in incinta acoperita a clubului situat pe strada Tabacarilor nr. 7, sector 4, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale si pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor si pentru izolare fonica pe stalpii de sustinere, pereti si tavan, spuma poliuretanica neignifugata), cu consecinta producerii unui incendiu in seara de 30.10.2015".

Anchetatorii mai arata ca Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu "nu au asigurat cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca, (...) nu au luat masuri pentru evacuarea personalului si a clientilor prin asigurarea unui numar de cai de iesire suficient si prevazut de lege, marcate si dotate corespunzator, si nu au stabilit clauze privind sanatatea si securitatea in munca cu prezentarea riscurilor specifice pentru securitatea si sanatatea in munca in cadrul clubului la incheierea contractului de prestari servicii dintre SC Club Colectiv SRL si SC Digidream Multimedia SRL".

Cristian Popescu-Piedone este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul a obtinut pentru altul un folos necuvenit, cauzand vatamarea intereselor legitime ale unor persoane fizice si ale Sectorului 4 al municipiului Bucuresti. De asemenea, au fost deferite justitiei alte trei persoane din cadrul primariei: Aurelia Iofciu — sef al Serviciului autorizari comerciale, Larisa Luminita Ganea, consilier superior, Ramona Sandra Motoc, referent superior, ambele in cadrul aceluiasi serviciu.

Potrivit DNA, infractiunea de abuz in serviciu retinuta in sarcina inculpatilor consta in eliberarea acordurilor si autorizatiilor de functionare pentru doua societati comerciale intr-o modalitate care a incalcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea ca nu au fost respectate dispozitiile privind controlul dupa emiterea autorizatiilor.

Doi ani de la Colectiv. Firul evenimentelor din "clubul mortii"

65 de persoane si-au pierdut viata in urma tragicului eveniment din 30 octombrie 2015, dupa ce la clubul bucurestean Colectiv a izbucnit un incendiu. In club, trupa Goodbye to Gravity sustinea un concert de lansare a unui nou album. Incendiul izbucnit din cauza unor artificii aprinse in timpul concertului s-a extins rapid, soldandu-se cu numeroase persoane decedate si ranite.

In cursul noptii de 30 spre 31 octombrie 2015, Ministerul Afacerilor Interne anunta ca 27 de persoane au murit si 162 de persoane au fost spitalizate, in urma incendiului de la clubul Colectiv. Ranitii au fost transportati la spitalele Floreasca, de Arsi, Elias, Militar, ''Sf. Pantelimon'', Judetean Ilfov, ''Sf. Ioan'', ''Bagdasar-Arseni'', Municipal, Coltea, ''Marie Curie'' si "Grigore Alexandrescu".

Dintre persoanele ranite, 34 au fost transferate la clinici medicale din Austria, Belgia, Olanda, Germania, Marea Britanie, Norvegia, Israel si Elvetia.

In urmatoarele doua luni, numarul persoanelor decedate a ajuns la 63, iar in 14 martie 2016 numarul persoanelor decedate a ajuns la 64. Intre victimele care si-au pierdut viata in urma incendiului s-au aflat si membri ai trupei Goodbye to Gravity — basistul Alex Pascu, bateristul Bogdan Lavinius Enache, chitaristii Vlad Telea si Mihai Alexandru.

In iulie 2017, inca un supravietuitor al tragediei a murit. Numarul mortilor a ajuns astfel la 65.

Demisii dupa tragedia de la Colectiv

Ca urmare a tragediei de la Colectiv, la 3 noiembrie 2015, cateva mii de manifestanti in Bucuresti si alte cateva sute in tara au cerut demisia premierului Victor Ponta, a vicepremierului Gabriel Oprea si a primarului sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone.

Guvernul Ponta a demisionat la 4 noiembrie 2015, premierul Victor Ponta declarand ca are obligatia "sa constate supararea legitima din cadrul societatii". "Nu cred ca este corect sa las responsabilitatea celor care au fost in teren. Sunt gata sa fac eu acest gest si-mi depun mandatul de prim-ministru (...). Sper ca depunerea mandatului meu si al Guvernului sa satisfaca asteptarile celor care au protestat", a precizat premierul Victor Ponta.

Tot la 4 noiembrie 2015 si-a anuntat demisia si primarul sectorului 4, Cristian Popesu Piedone, exprimandu-si speranta ca vidul legislativ si carentele administrative vor trage un semnal de alarma pentru viitor.

Cluburile Fabrica si B52, amenajate tot fara autorizatie de construire

Situatia intreprinderii Pionierul, convertita, prin indulgenta autoritatilor, in centru de afaceri si agrement are o replica fidela, la doar trei strazi distanta. Tot in Sectorul 4.

Cateva cladiri ale unei alte ruini industriale – intreprinderea de sosete Apollo – au fost transformate, tot fara autorizatie de construire, in cluburi de noapte, baruri, restaurante si magazine la care se vand mancare vegetariana, schiuri si echipamente pentru motociclisti, scrie riseproject.ro.

Cladirile se afla in proprietatea Gatedoor Holdings, o companie cu actionariat grecesc, care a pus mana pe mai multe carcase industriale din Romania.

Gatedoor Holdings le-a cumparat in 2005, contra sumei modice de 97.000 de euro de la societatea muribunda Apollo, iar in 2010 le-a inchiriat catre Fabrica Extreme Events – una dintre firmele care administreaza astazi activitatile de divertisment de la aceasta adresa.

Proprietarii Fabrica Extreme Events au renovat imobilele pe la suprafata si au amenajat aici cluburile Fabrica si B52, foarte populare printre iubitorii de muzica rock. Spatiile de care nu aveau nevoie le-au subinchiriat unor magazine cu o clientela de nisa.

Adresa la care functioneaza Fabrica si B52 este Intrarea Ovidiu nr. 6.

Potrivit Primariei Sectorului 4, aici nu a fost eliberata niciodata o autorizatie de construire pentru schimbarea destinatiei imobilelor.

Ferestrele de la strada ale clubului Fabrica sunt infundate cu polistiren si acoperite cu scandurele colorate. Asa a fost facuta amenajarea clubului in care, anual, petrec mii de persoane.

Directorul firmei proprietare, Gatedoor Holdings, Radu Stefan, spune ca, prin contract, toate aprobarile de care patronii cluburilor Fabrica si B52 ar fi avut nevoie ca sa-si deschida afacerile aici au cazut in sarcina lor.

