Silicon Valley are potentialul de a crea afaceri extrem de prospere intr-un timp destul de scurt. Este locul unde startup-urile ajung sa valoreze peste 1 miliard de dolari in mai putin de 5 ani si astfel sa schimbe viata antreprenorilor care pariaza pe ideile lor.

Cei de la businessinsider au creat o lista cu mai multe startup-uri care au ajuns sa valoreze 1 miliard de dolari sau mai mult, chiar daca acum 5 ani nici nu existau. De la companii din domeniul securitatii cibernetice la livrari la domiciu sau imobiliare, acestea au cunoscut prosperitatea si s-au bucurat de investitii consistente intr-o perioada de timp, relativ scurta.

Cylance

Fondat in 2012

Evaluat la 1 miliard de dolari

Cylance a creat un produs care foloseste inteligenta artificiala pentru a analiza documentele pe care tu urmezi sa le deschizi. In cazul in care acestea prezinta un pericol pentru securitatea dispozitivului tau, programul nu te lasa sa le deschizi. Intregul proces de verificare are loc intr-o secunda. Este folosit in principal pentru rezolvarea problemelor cauzate de spam-urile pe care cu totii le primim, o metoda preferata a hackerilor de a-ti accesa datele. Programul are peste 1000 de utilizatori. Cylance a fost fondat de catre Stuart Mclure si Ryan Permeh, cunoscuti pentru cariera lor la McAfee.

Compas

Fondat in 2012

Evaluat la peste 1 miliard de dolari

Compas este o companie care iti usureaza munca de a-ti cumpara sau vinde o locuinta. Aceasta functioneaza ca un broker traditional si este dezvoltat dupa premisa conform careia, utilizarea tehnologiei iti va usura realizarea tranzactiilor imobiliare. In luna iulie a acestui an, Compass a lansat o aplicatie destinata inlocuirii rapoartelor de piata trimestriale cu informatii mai dinamice si mai usor de accesat. Prin intermediul aplicatiei, vanzatorii ,dar si cumparatorii pot avea acces la informatii standart in legatura cu cartierul in care se afla locuinta, numarul de camere, care sunt preturile zonei si multe altele. Acestia au acces, prin intermediul aplicatiei, si la date precum, evolutia pretului mediu de la an la an sau gradul de negociere.

Illumio

Fondat in 2013

Evaluat la peste 1 miliard de dolari

La 6 luni de la lansarea, startup-ul era evaluat la peste 1 miliard de dolari, multumita noii abordari in ceea ce priveste securitatea cibernetica. Prin introducerea, in fiecare calculator si sistem de operare, a unui cod (numit agent) care are ca indeletnicire supravegherea programelor. Acesta functioneaza dupa un sistem ce duce la propria verificare a programelor in ceea ce priveste functionalitatea lor si asigurarea ca acestea nu executa comenzi gresite. Codul introdus poate indica prezenta unui hacker sau a unui virus. Companiile pot instala software-ul care sa le monitorizeze aplicatiile, sau pot la serviciul de cloud al celor de la Illumio pentru a se ocupa de supraveghere. Astfel, programul urmareste aplicatiile chiar daca acestea sunt transferate catre alte dispozitive.

Carbon 3D

Fondat in 2013

Evaluat la 1 miliard de dolari

Carbon 3D a atras privirile tuturor prin metoda de creare a diverselor forme prin intermediul imprimantelor 3D, folosind lichid de rasina. Companii precum Ford sau Johnson and Johnson au parut interesate de metoda folosita de cei de la Carbon 3D. In timp ce Ford si-ar dori sa produca componente pentru automobile cu ajutorul acestui procedeu, oameni din industria medicala ar putea folosi Carbon3D pentru a crea mai repede piese chirugicale.

Opendoor

Fondat in 2014

Evaluat la 1.1 miliarde de dolari

Compania se bazeaza pe ideea ca proprietarii de case vor miza pe o vanzare garantata si nu vor astepta aparitia ofertelor pentru un pret care este probabil prea mare pentru piata. Compania calculeaza un pret conform pietei si le plateste proprietarilor banii inainte de a o revinde.

Uptake tehnologies

Fondat in 2014

Evaluat la 1.1 miliarde de dolari

Brad Keywell a fondat startup-ul de analiza a datelor in 2014. Compania lucreaza deja cu Caterpillar pentru a deveni o companie de baza in ceea ce priveste analiza datelor pentru industriile importante. Analiza datelor realizata de acest start-up ar trebui sa ajute companiile sa economiseasca bani si sa estimeze veniturile.

Flatiron Health

Fondat in 2012

Evaluat la 1.1 miliarde de dolari

Flatiron Health este o companie de software ce se ocupa cu organizarea la nivel global a informatiilor ce tin de oncologie, facandu-le accesibile pentru medici, pacienti si cercetatori. Roche, una dintre companiile cele mai mari din domeniul farmaceuticii, a investit 175$ de milioane de dolari in companie.

Instacart

Fondat in 2012

Evaluat la 1.9 miliarde de dolari

Supranumit de multe ori si “Uber pentru produse alimentare”, Instacart este un sericiu de livrare a alimentelor. Acestea sunt livrate de catre un cumparator personal de la magazinele locale. Compania a semnat un contract cu Whole Foods, in urma caruia a primit o investitie importanta.

Oscar

Fondat in 2012

Evaluat la 1.5 miliarde de dolari

Josh Kushner vrea sa transforme industria sanatatii in ceea ce priveste asigurarile de viata. Compania a fost lansata in 2013 si vinde asigurari prin intermediul programului Affordable Care Act, lansat de catre Obama. Alegerea lui Donald Trump ca si presedinte al Statelor Unite ar putea crea o serie de probleme acestui start-up, chiar daca fratele lui Kushner este ginerele lui Trump.

Quanergy

Fondat in 2012

Evaluat la 1.6 miliarde de dolari

Startup-urile care construiesc masini autonome nu sunt singurele afaceri de succes din aceasta bransa. Quanergy nu construieste propria masina, in schimb este specializat pe construirea sistemelor LiDAR, mai exact a senzorilor care ajuta masinile autonome sa “vada” lumea. Startup-ul a incheiat deja parteneriate cu producatori auto ca Mercedes-Benz sau Hyundai.

Sursa foto: max sattana / Shutterstock