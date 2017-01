Silviu Dorobantu are experienta in zona corporate si de project management, iar Marius Patru e o persoana tehnica. S-au cunoscut in 2014, iar in 2015 au decis sa dezvolte platforma impreuna. Motivul vine din experientele personale.

"Am avut nevoie sa transport la un moment ceva si a fost punctul de plecare al Cargoroll. In momentul cand m-am lovit de problema, am petrecut o zi intreaga la telefon sa adun tot felul de oferte. Tot nu am reusit sa gasesc ceva ce mi-a convenit", povesteste Marius Patru. Ideea i-a venit si lui Silviu, care se lovise inainte de a se cunoaste cu Marius de aceeasi problema.

Au dezvoltat platforma timp de doi ani, lansarea fiind la inceputul lui 2017. "Conturarea platformei a durat aproape un an de zile, sa ne gandim la tot fluxul. Partea de development a durat un an de zile", spune Patru. Platforma este integrata. Aplicatia de Android exista deja, pe langa site-ul cargoroll.com, iar aplicatia de iOS pentru iPhone este in aprobare in magazinul online al Apple.

"Domeniul asta a ramas in urma cu tehnologia. Faptul ca nu sunt aplicatii mobile care sa te ajute, de asta ne-am focusat foarte mult pe zona de mobil. Ca piata, avem o piata dezvoltata in ceea ce priveste transporturile. Am vrut sa lansam aplicatiile, pentru ca noi sa avem acest diferentiator foarte puternic, sa oferim o solutie completa. Mai exista si alte platforme, dar nu ofera o solutie completa", a spus Silviu Dorobantu, unul dintre fondatorii business-ului.

Ce face Cargoroll acum?

"In momentul de fata poti adauga o livrare in cateva minute. Din momentul adaugarii livrarii sunt notificati toti transportatorii din platforma care au setat filtrele specifice, in functie de aria de activitate si nevoile. In momentul primirii notificarii, un transportator poate licita la livrarea respectiva", a spus Marius Patru.

"Ce ni s-a relatat in majoritatea cazurilor a fost faptul ca trebuie sa piarda timp pe telefoane. Exista cerere si oferta, dar ca sa poti indeplini serviciul de transport pierzi foarte mult timp pana ajungi sa-l faci. E un proces anevoios", spune Dorobantu.

El adauga ca "publicul nostru este in zona de IMM-uri, in principal. Asta nu inseamna ca evitam transportatorii mari, pentru ca au nevoie. Ei pot duce un tir plin, pe baza unui contract presemnat, dar ce facem cu o cursa goala? Oricine poate intra pe platforma, poate gasi marfa".

Pana acum Cargoroll a ajuns la 300 de utilizatori verificati. Pentru a se asigura ca utilizatorii aduc valoare, verifica totul. "Noi verificam toti utilizatorii, pentru firme adaugam detaliile, licentele de transport specifice, licentele CRM in functie de tipul de marfa sau licentele caselor de logistica. Procesul de verificare e un pic mai greoi, dar asigura o comunitate reala in spatele platformei. Si casele de logistica se pot bucura de platforma, pentru ca pot prelua un anumit transport", spune Patru.

Momentan, platforma este gratuita. Dar te vei putea inscrie fara niciun ban tot timpul. Modul in care planifica sa faca bani este prin comision din tranzactii. "Intentia noastra este sa aplicam un procent foarte mic, in zona unde se realizeaza un business. Un procent variabil, in functie de rating-urile de pe site ale utilizatorilor. Avem un sistem de rating pentru a dezvolta incredere intre utilizatori. Cu cat ai rating mai bun, procentul scade. Procentul l-am stabilit intre 1,5 si 3% din valoarea comenzilor", a explicat Silviu Dorobantu.

10% din licitatii au aparut de pe mobil pana acum, 30% din utilizatori sunt autentificati in aplicatia de mobil.

Vlad Andriescu, start-up.ro