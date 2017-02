“Ma numesc Bogdan Voiculescu si am 40 ani. M-am nascut in Bucuresti si sunt designer”, asa se descrie fondatorul unuia dintre brandurile romanesti care au atras atentia in ultimul timp. De ce? Pentru ca produsele sale au inceput sa rasara la gleznele hipsterilor mai intai, iar apoi si-n randul oamenilor de rand. Sosetele sale, pana la genunchi, colorate si cu imprimeuri traznite, au luat cu asalt piata romaneasca, astfel incat Bogdan a reusit in doi ani sa-si tripleze vanzarile.

Inainte de Madam Mitza, Bogdan, care a absolvit Academia de Arte Nicolae Grigorescu, a lucrat ca designer la diverse firme, printre care si la compania baiatului pictorului Sabin Balasa. Asta se intampla la sfarsitul anilor ‘90, iar ulterior se angaja la diverse firme de IT, unde facea graphic design, 3D design, web design sau game design. Si cum toate se legau de design, nu putea sa nu ia calea antreprenoriatului in acest domeniu.

“Pe vremea aceea nu exista acest cuvant in vocabularul de business. De-a lungul timpului am avut mai multe business-uri. Incercari, succese partiale, dar si esecuri. Pot spune ca am o experienta de business, asa cum l-am inteles eu pe parcursul anilor, destul de mare”, povesteste acesta.

De ce un business cu sosete colorate? De ce Madam Mitza? “Am ales sa-mi lansez un alt business pentru ca am stiut de la bun inceput ca voi reusi de data aceasta cu ce mi-am propus. Sursa principala de inspratie a fost un brand frantuzesc pe numele lui Archiducesse. Ei m-au facut sa ma gandesc ca si la noi se poate. Au o poveste foarte frumoasa”, continua Bogdan.

Mai exact, totul a pornit de la o discutie cu un foarte bun prieten, care I-a recomandat sa inceapa o afacere cu produse, si nu cu servicii, ceea ce Bogdan oferea pana atunci. “Mihnea, prietenul meu, mi-a propus sa facem afacere cu produse importate. Dar ce sa importam? De unde? Si ne-am pus noi tot felul de intrebari pana am ajuns la concluzia ca nu stim ce vrem”, povesteste Bogdan.

Sosetele au intrat in discutie dupa ceva timp. S-a pus pe documentare si a dat peste Archiducesse, o afacere franceza cu sosete colorate. “Citindu-le povestea am ramas impresionat de parcursul lor in ultimii trei ani de existenta. Si m-au mobilizat, ca sa spun asa. In acel moment am stiut ca nu trebuie sa import nimic. Trebuie sa realizez lucrurile aici in Romania. Mai precis, viitoarele nostre sosete sa fie 100% produse in Romania. Si asa a inceput totul…”, spune antreprenorul roman.

Am identificat o nevoie in piata. Mi-au placut dintotdeauna sosetele colorate. Doar ca la magazine nu prea gaseai, rar vedeai o pereche de sosete cu model, colorate, in care model insemna cateva dungi mai groase sau mai subtiri, nicidecum un desen. Nevoia mea de sosete am simtit-o si in nevoia altora. Apoi m-am gandit doar la fete. La domnisoarele, doamnele care ar purta acest tip de sosete. Am observat in acelasi timp, in documentarea mea online, ca in lume, in Europa si nu numai, se poarta cu o mare placere sosetele inalte, cele care ajung undeva sub genunchi. Le numim ¾.

Odata identificata ideea de business, Bogdan pune la cale un plan de afaceri in octombrie 2014, iar la inceputul anului urmator lansa brandul Madam Mitza. De altfel, numele a fost inspirat de targetul pe care Bogdan si-l propusese initial, doamnele si domnisoarele care se plimba des cu bicicleta.

“In acest moment aveam o singura idee in cap. Sa fac sosete colorate, inalte ¾, pentru doamne si domnisoare care se plimba des cu bicicleta. Un target de inceput. Atunci cand bicicleta a intrat in joc si cand a venit timpul sa pun pe hartie un brand pentru viitoarele noastre sosete, instant m-am gandit la Mita Biciclista, un icon al anilor 1920. Asadar aveam un personaj pe care trebuia sa-l readuc la viata printr-o poveste. Am ales madam (lady) deoarece este mult mai politicos decat coana. Totusi, Mita Biciclista avea un stil al ei, avea prestanta cu toate ca era o dama de companie. Showbiz in timp”, explica Bogdan.

Pe Madam Mitza am lasat-o pe bicicleta ei, in fusta sau pantalon, dar cu sosete colorate si haioase.

Investitia initiala in brand a fost putin peste 2.000 de euro, a provenit din surse proprii si a constat in materiale, in mare parte. “Plus timpul de a concepe brandul si alergatura. S-a amortizat demult”, spune Bogdan.

La doi ani de la lansare, Madam Mitza vinde sosete atat pentru femei, cat si pentru barbati, colorate si imprimate. Acestea sunt produse in Bucuresti, la o fabrica specializata, care pe langa productie, se ocupa si de alegerea materialelor care de altfel sunt importate. “Sosetaria” ii spun eu. Designul este conceput de mine. Dar ma consult si cu echipa. Din cand in cand. Firul de bumbac este importat, atat stiu. Si mai stiu ca este un fir de grosime medie perfect pentru clima din Romania”, explica Bogdan.

Din moment ce productia este externalizata, echipa Madam Mitza este formata momentan din cinci oameni: Bogdan si sotia sa, Andreea, Mara (Sunday PR) care se ocupa de comunicare, Razvan Bestea, fotograful, prietenul din liceu si partenerul lui Bogdan si Felix Docuz, mentorul sau.

Preturile sosetelor pornesc de la 16 pana la 30 de lei. “Sunt preturi medii. spun eu. Criteriul principal care a stat la baza preturilor actuale este piata de profil unde m-am pozitionat ca brand mediu-inalt”, considera antreprenorul.

Sosetele Madam Mitza se vand preponderent in mediul online, dar si offline prin diversi parteneri si in cadrul unor targuri de profil. “Anul acesta nu avem in plan un showroom. Trebuie sa dublam cel putin activitatea ca sa ne gandim si la un showroom. Dar nu este imposibil”, spune acesta.

In ceea ce priveste activitatea economica, Madam Mitza a vandut anul trecut 7.000 de perechi de sosete, ceea ce a dus la o cifra de afaceri de aproximativ 45.000 de euro si un profit de circa 7.000 de euro. In schimb, afacerile Madam Mitza au reusit performanta de a inregistra o crestere de 300% a vanzarilor, de la infiintare si pana la sfarsitului anului trecut.

Exista si cereri din alte tari pentru sosetele Madam Mitza, insa nu foarte multe in online, majoritatea venind din partea romanilor care traiesc in strainatate, iar atunci cand s-au reintors au cumparat Madam Mitza atat pentru ei, cat si pentru cadouri.

Cel mai vandut model pana in acest moment este cel cu mustati, mai ales cel cu fond galben si cu mustatile negre, urmat de modele cu dungi colorate si labute de pisica. In medie, anul trecut s-au vandut 600 de perechi de sosete lunar.

Pentru urmatorii doi ani, Bogdan Voiculescu spera sa vanda cel putin 5.000 de perechi de sosete pe luna. De asemenea, antreprenorul roman vrea sa mareasca reteaua de distributie atat in online, cat si offline, sa cresca vanzarile la nivel national, sa intre in mediul online din Ungaria si Bulgaria, sa infiinteze un showroom Madam Mitza si, nu in ultimul rand, sa extinda gama de produse.