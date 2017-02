Cristian Tirca a inceput povestea Minionette impreuna cu sotia sa, Mihaela, la finalul anului 2015. Ambii sunt ingineri politehnisti, insa dupa Revolutie, cand acest domeniu era afectat, Cristian se reorienteaza catre vanzari, unde lucreaza pentru companii multinationale precum Wrigley, unde ajunge sa detina functii de director national de vanzari.

“Experienta capatata si entuziasmul anilor respectivi mi-au dat incredere sa visez la un business propriu. Sesizasem o necesitate pe piata de productie de bijuterii – lipsa unui furnizor national de unelte specifice, care sa raspunda nevoilor din piata”, povesteste Cristian.

Pornind de la acest aspect, lanseaza in urma cu treisprezece ani firma Carrus Expert, un business care se ocupa si in prezent de furnizarea de unelte si echipamente pentru bijutieri si ceasornicari la nivel national. O decada mai tarziu, afla despre oportunitatile oferite de tehnologia 3D in ceea ce priveste manufactura bijuteriilor.

“Am plecat atunci alaturi de Bogdan Onica, actualul nostru proiectant 3D de la Minionette, la un targ din Londra pentru a afla mai multe despre modelarea si printarea 3D. Ajunsi acolo am realizat potentialul imens pe care il ofera aceasta tehnologie si am prins increderea necesara pentru a porni in aceasta directie. Asa s-a nascut ideea unui atelier si a unui magazin online de bijuterii”, spune antreprenorul.

Am vrut sa ofer o alternativa minimalista si creativa la bijuteriile din aur pe care le gasim pe piata din Romania, piata populata preponderent de produse din import, unele dintre ele avand un design nu tocmai modern. In plus, mi-am dorit sa stimulam creativitatea clientilor, oferind posibilitatea dezvoltarii unor produse personalizate pornind de la ideile si gusturile acestora.

Minionette a pornit in 2015, in urma unei investitii de 65.000 de euro, suma ce a constat in amenajarea si dotarea atelierului, a integrarii tehnologiei 3D in procesul de manufactura a bijuteriilor si mai apoi a profesionalizarii echipei.

“A fost un proces de durata, ce ne-a oferit numeroase provocari. Din fericire am reusit sa le depasim pe toate si la doar un an si doua luni de la primul pas facut in aceasta directie am lansat site-ul www.minionette.ro, in luna februarie a anului 2016. Insa linia de productie necesita constant investitii, fiind intr-un proces continuu de dezvoltare. Mereu este nevoie de ceva, de exemplu deja am achizitionat o a doua imprimanta 3D, mult mai performanta si versatila. Trebuie insa sa recunosc ca ne ajuta mult financiar faptul ca suntem proprietarii spatiului Minionette si ca ne putem baza pe o afacere profitabila, firma Carrus Expert, care sustine dezvoltarea Minionette”, sustine antreprenorul roman.

Bijuteriile Minionette sunt realizate in atelierul propriu, aflat in aceeasi cladire cu showroom-ul. “Ne-ar trebuie pagini bune sa explicam toata munca depusa in atelier, precum si modul in care functioneaza echipamentele pe care le folosim. Realizarea unei bijuterii presupune un proces destul de complex care ar fi cel mai usor de explicat prin trecerea in revista a etapelor pe care le parcurgem”, explica acesta.

Pe scurt, prima parte tine de alegerea modelului si a masurii potrivite. In cazul unui produs personalizat aceasta etapa poate dura mai mult, in functie de dificultatea produsului. Pornind de la ideea clientului, este pregatita o simulare 3D, care devine apoi material de lucru intre realizatori si client, suferind modificari atunci cand este cazul. Urmeaza partea de print 3D, folosind o rasina speciala. Modelul rezultat este pregatit de catre bijutieri pentru turnarea acestuia. Ulterior, obiectul este finisat manual de catre bijutieri, urmand partea de tintuire a pietrelor daca este cazul. Dupa ce obiectele sunt gata, aceastea sunt verificate si marcate de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) cu titlul metalului folosit. Dupa marcare si o ultima finisare, produsul este gata pentru livrare.

“In ceea ce priveste design-ul produselor, ne-am implicat cu totii cu idei si propuneri, dar rolul cel mai important il au designer-ul 3d si bijutierii. Ei sunt cei care vin cu propuneri noi si care urmaresc toate etapele specifice creatiei”, explica antreprenorul.

Aici cred ca ne diferentiem din start. Mi-am dorit inca de la inceput sa controlam procesul de productie. Cred ca avem nevoie de o revigorare a industriei de manufactura de bijuterii si tocmai din acest motiv am ales sa investim intr-un atelier propriu, in detrimentul unei potentiale externalizari a productiei. Totodata, vrem sa ne diferentiem prin design-ul produselor pe care le propunem si vom investi in acest sens pentru a identifica creatori pasionati care vor sa-si puna amprenta asupra stilului Minionette.

Care sunt cele mai mari provocari pentru un astfel de business? “Interesant este ca in domeniul nostru cele mai mari provocari nu vin dinspre identificarea surselor de finantare sau a utilajelor potrivite. Problemele sunt cauzate de absenta categoriilor profesionale pregatite. In cazul nostru, am pornit la drum cu o echipa de tineri inimosi care au preluat controlul pas cu pas, pe masura ce s-au calificat in timpul exercitiului jobului, pana cand au atins un grad de expertiza ridicat – fiecare pe specializarea lui”, spune Cristian.

Echipa Minionette este formata din sase persoane: Alexandru si sotia sa, care se ocupa de administrarea afacerii, doi bijutieri – absolvente ale Universitatii Nationale de Arte, cu specializarea in prelucrarea mentalelor, proiectantul 3D si persoana responsabila de promovarea brandului. “Ma bucur ca avem o echipa tanara si entuziasta. Avem o chimie foarte buna si cred ca acesta este motivul pentru care am reusit sa avansam atat de mult intr-un timp atat de scurt. Fiecare isi cunoaste bine atributiile si reusim sa ne completam foarte bine”, spune acesta.

In ceea ce priveste materialele, aurul este achizionat local, de pe piata romaneasca, iar ulterior este transformat in aur de 14 sau 18 karate, alb sau galben, in functie de comenzi. Ca pietre pretionase, folosesc diamantele albe si negre, perle naturale de cultura, importate din Belgia, Germania si Italia. Pe viitor, fondatorii Minionette vor sa extinda gama de materiale si pietre utilizata pentru bijuterii.

Desi se vand online de doar zece luni – site-ul este principalul motor de vanzare si a fost lansat la inceputul anului 2016, dar bijuteriile se vand si la targurile de specialitate - Minionette a inregistrat o cifra de afaceri de 50.000 de euro. “Nu am avut inca experienta unui an complet si e dificil de estimat ce ne asteapta in 2017”, spune Cristian, care insa estimeaza o amortizare a investitiei in primavara acestui an.

In medie, Minionette vinde intre 50-55 de bijuterii pe luna, numar aflat constant in crestere. La fel se situeaza si cererea pentru bijuterii pe comanda. Cele mai vandute produse sunt cerceii si inelele, modele “Curious Cat” sau “Heart on fire” fiind printre preferatele clientilor.

Preturile bijuteriilor Minionette pornesc de la 175 lei pentru bratarile cu snur, in timp ce inelele si cerceii au un pret de cel putin 220 de lei, iar colierele de 600 lei. Acestea pot escalada pana la 1.000 de euro pentru produsele cu pietre pretioase, in timp ce bijuteriile realizate pe comanda au costuri mai mari.

Si pentru ca bijuteriile Minionette au fost solicitate si de clienti din Anglia, Germania sau Croatia, fondatorii brandului intentioneaza ca in viitorul apropiat sa dezvolte o versiune in engleza a site-ului pentru a putea comercializa produsele la nivel international.

“Dupa feedback-ul primit de la clienti, precum si in cadrul fiecarui targ la care am participat, sper ca business-ul sa creasca. Trebuie doar sa nu ne pierdem in hatisurile birocratiei specifice cresterii si sa ramanem concentrati mereu pe creativitate, mereu pe noi modele orientate spre segmentul de varsta tintit, mereu pe originalitate. Daca ne pastram aceasta „foame” sunt convins ca afacerea va continua mereu sa creasca. Imi doresc sa ne dezvoltam pas cu pas, fara sa grabim lucrurile intr-un mod fortat. Acum consolidam inceputurile cu noi modele, prezentate on-line si la targuri. Ne vom ocupa mai tarziu de reamenajarea Showroom-lui Minionette, pentru ca tot mai multi clienti doresc sa ne viziteze, sa „simta” si sa probeze produsele noastre”, incheie Cristian Tirca.