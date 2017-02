Programul de accelerare MVP Academy, dezvoltat de TechHub Bucharest, ofera acces la servicii online in valoare de peste 1 milion de dolari fiecaruia dintre startup-urile care vor fi acceptate in cadrul celei de-a patra editii.

Serviciile au rolul de a accelera si mai mult dezvoltarea afacerilor pe parcursul celor noua saptamani ale programului. In plus, echipele vor beneficia de sesiuni de mentorat cu profesionisti in tehnologie, conexiuni cu industria globala si oportunitati de finantare. Programul MVP Academy este gratuit, se adreseaza startup-urilor in tehnologie si aplicatiile sunt deschise online pe www.mvpacademy.co pana duminica, 19 februarie 2017.

Dezvoltat in parteneriat cu CyberGhost VPN, cu sprijinul partenerilor Bitdefender, Microsoft si Raiffeisen Bank programul de accelerare MVP Academy va avea loc, anul acesta, in perioada 6 martie - 8 mai, la TechHub Bucharest.

Timp de 9 saptamani, antreprenorii in tehnologie care vor fi acceptati in program vor participa la zeci de ore de mentoring unu la unu cu specialisti locali si internationali. Acestia ii vor ajuta sa isi defineasca mai bine strategia de dezvoltare, functionalitatile produsului si piata careia se adreseaza. Cele mai promitatoare dintre echipele MVP Academy pot primi investitie in schimbul unui procent minoritar din companie prin MVP Angels, retea de investitori de tip business angel asociata programului de accelerare.

Servicii in valoare de peste 1 milion $ pentru fiecare startup acceptat in program

Una dintre noutatile celei de-a patra editii a programului de accelerare MVP Academy este faptul ca toate echipele selectate pentru a fi accelerate vor beneficia de servicii gratuite in valoare de peste 1 milion $. Vor fi, in special, resurse tehnice menite sa creasca sansele de reusita ale produselor pe care le dezvolta:

”Toate companiile aflate la inceput de drum au nevoie de suport pentru a putea accelera dezvoltarea lor. Unele dintre companiile ce sunt parte din MVP Academy genereaza venituri si testeaza diferite canale de distributie, altele lucreaza la dezvoltarea produsului si au nevoie de diferite instrumente specifice. Anul acesta le putem oferi acces la o serie de servicii gratuite, precum hosting, e-mailing, tool-uri de marketing, servicii de stocare etc. care le vor permite antreprenorilor sa valideze noi functionalitati si sa identifice oportunitati mai repede si mai ieftin. Toate acestea sunt un suport suplimentar care se adauga eforturilor noastre din timpul programului pentru ca rezultatele de la finalul celor 9 saptamani de lucru intens sa fie cat mai bune.”, a mentionat Bogdan Iordache, Director de program MVP Academy.

Sprijin international de la mentori cu experienta globala

1.7 milioane euro au fost investite in total, pana acum, in echipele participante la MVP Academy. Printre absolventi se numara echipe de succes precum Axosuits, InnerTrends, Reflex, Urby si TypingDNA.

Fondatorii si echipele cu un parcurs profesional solid, care dezvolta produse tehnologice cu potential global si vor sa intre in contact cu o retea internationala de mentori si investitori, sunt invitati sa aplice pana duminica, 19 februarie 2017, completand formularul de inscriere disponibil online pe site-ul programului www.mvpacademy.co.