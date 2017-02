Octavian Badescu (39 de ani, economist) este un antreprenor cu investitii in sectorul serviciilor, avand o experienta manageriala de peste 10 ani in curierat rapid. Este fondator al Sameday Courier si membru al Romanian Business Leaders. In 2013 a fost pentru cateva luni - in cadrul proiectului “management privat in companii de stat” - director al PrioriPost, divizia de curierat a Postei Romane, pozitie din care a demisionat.