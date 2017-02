Pentru Ioana Selner, o antreprenoare care a cochetat cu jurnalismul, marketingul si PR-ul, iar apoi s-a orientat catre antreprenoriat, organizarea unei nunti pe plaja a venit spontan, in urma unei discutii. Pasionata de mare, a decis ca e momentul sa se lase purtata de val si sa investeasca intr-o idee de business cu mare potential pe piata romaneasca. Astfel, a ajuns sa organizeze nunti pe plaja si spera sa termine primul an de activitate cu o cifra de afaceri de un milion de euro.

“Te-ai gandit cum e sa iti faci nunta pe plaja, doar tu cu el si cativa invitati, iar martori sa va fie pescarusii, nisipul si marea?”, ma intreaba Ioana, comparand conceptul propus de ea cu nunta romaneasca tradionala: lautari, hora in fata locuintei miresei sau ruptul turtei in capul acesteia, in functie de obiceiurile din zona.

De formare jurnalista, Ioana Selner a lucrat in televiziune, a avut propria agentie de PR, iar apoi s-a reorientat catre antreprenoriat. A pus bazele Antreprenor cu Zambet, proiect care conecteaza oameni de afaceri romani cu cei din strainatate. Cand s-a ivit oportunitatea unui astfel de business, nu a stat pe ganduri si s-a pus pe treaba: “Cautam de ceva vreme inca o idee de business, pe langa agentia de comunicare si conferintele internationale pe care le aveam deja, iar asta cu nuntile mi-a facut click in momentul respectiv”, spune Ioana.

Mai exact, ideea acestei afaceri i-a suras cand era pe plaja in Grecia si a intrat in discutie cu un cuplu de romani care isi dorea sa isi organizeze nunta chiar acolo. “Cand am auzit asta, reactia mea a fost: iti fac eu nunta. Ea a ramas surprinsa si m-a intrebat daca am o agentie care se ocupa de asa ceva. Pe vreme acea nu aveam nimic, dar i-am spus ca o sa am totul pus la punct pana la nunta ei. Ea este una dintre miresele noastre alaturi de care am trait emotia nuntii. Inainte sa pornesc in zona antreprenoriala un prieten mi-a spus ca oportunitatile vin pe drum. Trebuie sa stii sa profiti de ele la momentul potrivit. Asa a fost si cu Nunta pe plaja”, povesteste Ioana.

A inceput sa organizeze nunti pe yacht cu grecul cu care ea insasi se plimbase in timpul vacantei din Grecia. “Coincidentele nu s-au oprit aici, pentru ca la scurt timp dupa acea intamplare am cunoscut-o pe cea care astazi este partenera mea de afaceri in Grecia. Daca stau bine si ma gandesc, toate s-au intamplat in prima mea vacanta in Thassos, destinatie in care nu voiam sa merg sub nici o forma si in care am ajuns dintr-o intamplare”, spune antreprenoarea.

Investitia initiala in Nunta pe plaja s-a ridicat la aproximativ 10.000 de euro, suma cu care Ioana a participat la targuri de profil, a achizionat echipamentele si materialele necesare si a pus la cale o echipa care se ocupe exclusiv de acest business. “Evreii, in general, stiu sa faca parteneriate pana cresc si se dezvolta, iar eu sunt evreica dupa ramura tatalui”, glumeste Ioana

De la actele necesare cununiei civile, pana la aranjamente florale, meniuri sau make-up se ocupa Ioana si echipa sa. Nunta de plaja s-a bucurat de un feedback bun din partea publicului in mare datorita faptului ca nisa nu este suficient de dezvoltata in Romania, iar oamenii sunt in cautare de experiente inedite care nu au de-a face cu nuntile traditionale: “Totul s-a construit pe o nevoie, pentru ca atunci cand te gandesti la o nunta departe de casa, apar si temerile ca nu poti sa detii controlul. Mirii sunt tot mai pretentiosi, iti doresc nunti inedite, pentru ca foarte multi s-au plictisit de nunta traditionala”, explica Ioana.

Nunta pe plaja ofera toate serviciile pentru astfel de evenimente, personalizate in functie de nevoile si gusturile fiecaruia. Evenimentele sunt organizate in orice colt al lumii, insa cele mai multe nunti au loc in Grecia -Thassos, Santorini, Mykonos, Creta, Corfu, Skiathos, Halkidiki, Zakynthos- Bulgaria, Romania, Mamaia, dar sunt alese si destinatii mai exotice precum Bali, Thailanda sau Republica Dominicana.

In functie de locatia aleasa si de serviciile oferite, preturile pachetelor Nunta pe Plaja difera: daca o nunta pe yacht costa de la 2.000 de euro, un eveniment in Grecia porneste de la 3.000 de euro si poate escalada, in functie de ceea ce isi doresc mirii.

Ioana a lansat Nunta pe plaja in vara anului trecut, iar targetul pentru anul in curs este de minim 100 de nunti in Grecia si 40 in restul destinatiilor. De asemenea, antreprenoarea vizeaza sa atinga o cifra de afaceri de un milion de euro pentru primul an de activitate.

Nu in ultimul rand, proiectul nu se adreseaza doar publicului roman. Ioana vinde si organizeaza nunti pentru alte cinci piete din Europa – Marea Britanie, Germania, Polonia, Austria si Ungaria, prin intermediul parteneriatului cu Global-Wedd.com. “Nunta pe plaja e un trend in crestere, am inceput deja cu dezvoltarea Global-Wedd si pe plan international prin consultanti de nunta, pe care ii avem in toate celelalte cinci tari din UE. Aici intervin detaliile despre cultura fiecarei tari, pentru ca nunta are o alta simbolistica pentru fiecare natie”, mai spune antreprenoarea.