Irina Kuhlmann are o poveste de viata deosebita – a trait peste 20 de ani in Danemarca si a reusit sa preia mare parte din cultura lor si sa o implementeze in viata ei de zi cu zi, dar si profesionala. De cativa ani isi petrece cea mai mare parte din timp in Romania, deoarece aici a pus bazele unei cariere in coaching pentru oameni de business. Ce a invatat in Danemarca, dar si ce parere are privind modificarea zilei de munca de la 8 la 6 ore, citeste mai jos.

Irina spune ca in tara nordica a invatat foarte multe lucruri bune, dar daca ar fi sa aleaga doar cateva, acestea ar fi munca in echipa, structura si o buna organizare in tot ceea ce fac ei si “leadership-ul adevarat”.

Munca in echipa

Danezii sunt obisnuiti sa lucreze in echipe inca de la gradinita.

“Imi aduc aminte ca in primul an de studiu in Danemarca am aflat ca proiectele in majoritate le facem in echipa si notele le primim la fel. Mi s-a parut nedrept atunci…am realizat insa cat de mult am invatat in fiecare perioada de proiect si ca fiecare proiect in parte a iesit mult mai bine decat daca l-as fi facut singura. Asta am experimentat mai tarziu si in mediul business. Acolo dispare egoul personal pentru ca apare egoul echipei”, spune Irina.

Focusul se indreapta spre gasirea solutiei optime si nu pe ce face fiecare.

“Este clar ca acest lucru cere incredere fata de ceilalti si asumarea responsabilitatii, dar in acelasi timp starea generala este mai buna, cunostintele sunt mult amplificate, stresul se reduce considerabil si exista acel sentiment de siguranta ca chiar daca nu stapanesti ceva te consulti cu colegii. In orice caz, este o resursa fantastica pentru bunul mers al oricarui proiect si a oricarui business”, subliniaza el.

La danezi, lucrurile sunt foarte clare si fiecare stie ce are de facut la fel si ce responsabilitate are. Timpul de lucru este folosit in cea mai mare parte pentru a-si duce la indeplinire tascurile fara prea multe discutii de ordin personal si intreruperi. Asta face ca munca lor sa fie foarte eficienta si productiva, lucru ce le permite sa aiba un echilibru extraordinar intre viata privata si cea profesionala.

Leadership-ul adevarat

“In ultimii ani, am studiat destul de mult despre leadership cu toate formele lui si in mod special despre leadership-ul autentic – forma cu cel mai mare impact. Am realizat ca danezii au foarte multi leaderi autentici si ca acest lucru vine din modul lor personal de a fi si din pragmatismul si creativitatea pe care o au”.

Mediul de business este caracterizat de calm, intelegere, comunicare, sprijin reciproc, transparenta. Chiar daca apar conflicte, ele sunt de ordin constructiv. Respectul nu vine din titlu si nici dintr-o autoritate creata prin tonalitatea vocii sau gesticulare. Fiecare isi pastreaza personalitatea stiind ca face ce are de facut. Omul nu este intimidat sau inhibat de pozitia celuilalt.

“In plus mi-a placut respectul fata de oameni, autenticitatea si simplitatea lor, faptul ca te poti baza pe ei ca oameni si colegi, corectitudinea si spiritul de dreptate, spiritul sportiv...as putea continua cu multe. Nu este de neglijat faptul ca iti zambesc cu amabilitate chiar daca esti un trecator necunoscut”.

Ce NU i-a placut in Danemarca?

Raspunsul este mult mai putin amplu, de data aceasta.

“Cred ca cel mai mult a fost faptul ca am sesizat o oarecare distanta fata de straini. Ai sentimentul ca esti binevenit ca turist, colaborator dar nu simti ca esti acceptat ca parte din societatea si cultura lor, indiferent cat de bine te integrezi. Poate ca pe buna dreptate. Danezii tin foarte mult la tara lor, valorile lor culturale pe care nu le doresc influentate prea mult si au un repect deosebit fata de steagul lor – Dannebrog – lucruri pe care le-am admirat la ei in acelasi timp”.

Motivele revenirii in tara

Irina recunoaste ca este o poveste destul de lunga, urmand sa atinga doar cateva lucruri esentiale.

“Am revenit in tara dintr-o necesitate personala, in ideea de a sta doar cateva luni. Aveam probleme de sanatate de ceva vreme, iar sotul meu, fiind foarte activ in NATO, trebuia sa plece in Afganistan la vremea aceea. Imi propusesem ca in perioada in care sunt in Romania sa incep studiul NLP (Progamare Neuro Lingvistica) care ma interesa foarte mult, lucru pe care l-am facut. In plus am inceput sa studiez coaching”, spune ea.

In timp, a creat o pasiune pentru aceste domenii care au devenit mare parte din activitatea ei.

“A urmat o perioada in care am “pendulat” intre cele doua tari, dar am inceput sa practic coaching in Romania. Apoi totul a venit de la sine…M-am hotarat sa profesez in si din Romania. 90% din coaching la nivel mondial se face on line, asadar pentru mine era important sa creez o baza de unde sa profesez. Am considerat ca Romania era cea mai potrivita in contextul de viata in care ma aflam. In plus ma bucuram sa pot implementa – chiar daca la un nivel subtil – din cele invatate in Danemarca”, subliniaza ea.

Ce intelege prin “lideri autentici”?

Leadership-ul autentic nu vine din titlu, biroul pe care il ocupi sau din marimea salariului pe care il primesti. Aceasta forma de leadership vine din felul tau de a fi, din persoana care esti.

“Leaderii autentici sunt leaderii foarte constienti de sine si de ceilalti si au capacitatea de a intelege si pretui diferenta intre sine si ceilalti. Ei inspira oamenii. Au multa tarie interioara si stiu cand sa spuna da sau nu. Iau decizii si isi asuma raspunderea. Fiind constienti de sine, de punctele lor tari si slabe, lucreaza continuu cu ei stiind ca nu pot conduce pe altii daca nu se pot conduce pe ei. Ei nu cer respect ci il atrag prin modul lor de a fi. Creaza la randul lor alti leaderi”, puncteaza specialista.

Leaderii neautentici sunt cei care vor sa apara ca leaderi dar in sinea lor ei stiu si simt (in cele mai multe cazuri) ca nu au abilitatile necesare. Chiar daca le cunosc la nivel teoretic nu si le-au insusit la nivel personal. Multi dintre ei cer respectul si sufera ca nu-l primesc.

Printre leaderii autentici care o inspira sunt Richard Branson, Nelson Mandela, John Maxwell, Robin Sharma.

Ziua de munca de 6 sau de 8 ore?

Irina Kuhlmann spune ca trecerea de la 8 ore la 6 ore s-ar putea preta in Europa de Nord, luand in considerare faptul ca oamenii sunt mai pregatiti pentru asta. Deja au dat dovada de foarte multa eficienta si productivitate pentru ca au formata o cultura in acest sens.

“Plusurile ar fi multe: in primul rand oamenii ar fi mai relaxati, s-ar simti mult mai bine si, evident, ar face lucrurile cu mai multa daruire si entuziasm. Asta ar mari eficienta si productivitatea si ar permite un astfel de program. Doar ca lucrurile nu se pot intampla peste noapte. In primul rand este de lucru la nivel personal. Omul trebuie sa invete sa gandeasca altfel, sa-si gestioneze emotiile si starea interioara, sa practice si sa implementeze noi obiceiuri,etc. Aici intervine leadership-ul personal”, considera antreprenoarea.

Cat despre minusuri, daca oamenii vor intelege ce implica asta si implementarea se va face intr-un mod corect din punctul sau de vedere nu vor fi minusuri.

Provocarile dezvoltarii business-ului

“Voi face referire la doua aspecte pe care le consider importante. Primul este faptul ca termenul de coaching nu este prea bine inteles si/sau chiar denaturat. Asta face ca oamenii sa nu aiba o deschidere prea mare, chiar daca exemplele din tarile vestice au demonstrat cat de eficienta este pentru zona de business - si in general - aceasta metodologie noua. Al doilea aspect este legat de posibilitatea redusa de a ajunge la oamenii din companii care au puterea de a intelege si decide implementarea coaching-ului in organizatie”, subliniaza Irina.

Daca oamenii ar sti cat de mult isi pot mari eficienta, productivitatea, business-ul, cat timp – cea mai importanta resursa - ar putea castiga prin coaching “cred ca ar da mai multe sanse in acest sens”.

Ea face coaching in primul rand din pasiune si nu percepe acest lucru ca pe un business propriu-zis.

“Veniturile sunt mari deoarece nu implica doar veniturile financiare. Bucuria de a face ce-mi place si a adauga valoare oamenilor in acelasi timp este foarte mare. Consiliez multi oameni de business din tara dar si din afara tarii, avand marele avantaj de a putea face acest lucru online. Pe langa programe definite de coaching individual tin si Programe de MasterMind pentru grupuri/echipe avand ca tematica Leadership-ul. De asemeni particip ca parte de Team Building cu aceeasi tematica si tin multe sesiuni individuale cu oameni care doresc sa testeze. Deoarece imi doresc sa ajut cat mai multi oameni voi implementa foarte curand si webinars online”, incheie Irina.

Consideri ca romanii sunt pregatiti pentru coaching la nivel de business? Dar la reducerea programului de munca, de la 8 la 6 ore? Te incurajam sa comentezi.