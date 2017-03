Dupa ce a lucrat timp de cincisprezece ani in multinationala, in cadrul companiei Vodafone, unde a detinut mai multe pozitii, Oana Pascu a decis sa iasa din zona de confort si a luat drumul antreprenoriatului. “Am inceput sa lucrez inca din facultate fiind convinsa ca scoala fara practica este doar beletristica. Primul job a fost in departamentul de relatii cu clientii, unde mi s-a intiparit in ADN faptul ca orice business de succes are la baza clienti fericiti. Apoi am continuat cu pozitii in care am condus echipe, atat de vanzari prin telefon, cat si de marketing, unde am invatat in plus si ca orice business de succes se bazeaza pe angajati fericiti”, spune Oana.

In total, au fost cam noua job-uri in cadrul Vodafone, din care ultimul a presupus coordonarea retelei de parteneri pentru firmele mici si mijlocii. “Mare parte din cunostintele de business pe care le am astazi si probabil mare parte si din omul care sunt astazi, se datoreaza experientei acumulate in acel mediu foarte dinamic, inovativ, organizat si bazat pe performanta. Totdeauna am spus, insa, ca principalele lucruri cu care am plecat dupa cei 15 ani au fost increderea in mine si relatiile pe care le-am legat cu cei cu care m-am intersectat de-a lungul timpului”, povesteste Oana.

In urma cu un an si jumatate, a lansat Complice, un business axat pe oferirea de cadouri inedite si personalizate, in urma unei investitii de 5.000 de euro. Din aceasta suma, Oana a dezvoltat site-ul, indentitatea vizuala, dotarea biroului si, nu in ultimul rand, promovarea business-ului.

Spune ca intotdeaua i-a placut sa ofere cadouri deosebite, cautate pe indelete si atent planificate, iar ca in facultate chiar s-a gandit cum ar fi sa fie platita pentru a face asta pentru alte persoane. “Atunci am alungat repede gandul crezand ca este imposibil. Dupa 15 ani a inceput sa mi se para foarte posibil si sa capete un sens. Imbinand astfel ceea ce imi placea cu ceea ce doream si visam, am decis sa devin complicele celor ce isi doresc sa daruiasca emotii, sentimente, experiente”, spune antreprenoarea.

Asa a venit, firesc, si numele brandului: complice, nume asemanatator in mai multe limbi, nu doar in romana. “Desi initial are o conotatie negativa, folosit in sens pozitiv transmite foarte bine ceea ce imi doresc eu sa creez”, considera aceasta.

Ce ofera Complice: cadouri experientiale. Ce anume?

Mai exact, Oana vinde cadouri bazate pe experienta pozitiva si memorabila a celor care le primeste. De la cadouri de rasfat (masaje, SPA), actiune (salt cu parasuta, zbor cu elicopterul, sport (squash, badminton, tenis), la cursuri si ateliere private ( cooking, praline, degustare cafea, make-up, design floral), pana la cadouri 100% personalizate (rochie unicat pentru EA creata de un designer de moda, butoni unicat pentru EL creati de un designer de bijuterii) sau experiente cu celebritati (meci amical cu Victor Hanescu, o zi de jurnalism cu Cosmin Stan).

“Initial am ales categoriile de cadouri si am inceput sa adaug in fiecare din ele pachete bazate pe anumite concepte. De exemplu, conceptul VIN: masaj de cuplu pe baza de struguri vin + o cina romantica intr-un wine bar cu meniul avand in componenta vin si fiind acompaniat, desigur, de vin. Apoi am cautat parteneri, plecand de la propriile mele experiente in calitate de client, iar astazi am ajuns sa fim noi abordati de parteneri care-si doresc o colaborare cu noi si astfel sa-si promoveze servicile”, explica Oana.

Pe langa experiente, Complice ofera si produse simbolice – accesorii, articole vestimentare – pentru care Oana apeleaza la diversi furnizori de pe piata. Avand o paleta larga de parteneriate si colaborari si neoferind practic un produs, ci un concept, procesul de achizitie al serviciilor are loc astfel: “Plecand de la o anumita experienta pe care vrem sa o includem intr-un cadou, cautam partenerii posobili – pe internet sau pe baza de recomandari, cautam recenzii despre ei, le analizam site-ul, paginile de social media si pozitionarea pentru a intelege daca sunt compatibili cu brandul nostru. Stabilim termenii colaborarii si semnam un contract in baza caruia ne luam angajamentul ca in cele sase luni de valabilitate al voucherului ( asa sunt oferite cadourile experientiale) clientul va beneficia de acele servicii", explica Oana. In prezent, Complice are incheiate peste 40 de parteneriate cu diversi furnizori si prestatori de servicii

Preturi si vanzari de cadouri experientiale

Cel mai ieftin cadou Complice este din categoria de cadouri simbolice si consta intr-o sticluta delicata cu puf de papadie si un mesaj special: 50 de lei, in timp ce cadoul cel mai scump este “Glamorous Outfit”, din categoria de cadouri experientiale si consta intr-o tinuta completa: o rochie de seara unicat creata special pentru ea de designerul Deea Buzdugan si o pereche de sandale elegante create pe comanda de Hannami la pretul de 7.500 lei.

Pana in prezent, portofoliul Complice cuprinde 100 de clienti, dintre care aproximativ 20% au cumparat de cel putin doua ori. Acestia au dus la o cifra de afaceri de 17.000 de euro, iar targetul pentru anul acesta vizeaza dublarea portofoliului: “Cel mai important anul acesta, pentru ca lucrurile nu pot exploda peste noapte, este sa ajungem ca intr-o luna sa depasim 50 de comenzi cu o valoare medie de 225 euro”, spune Oana.

De la infiintare si pana in prezent, Complice a inregistrat o crestere in valoarea medie a comenzii. Cea mai mare valoare medie a comenzii inregistrata intr-o luna a fost de 400 euro/cadou. Media in ultima jumatate de an este de 225 euro/cadou, in timp ce in primele sase luni de business aceasta a fost doar de 100 euro. “Desigur ca este un business sezonier, dar cred ca inca nu avem suficienta istorie pentru a trage niste concluzii certe”, mai spune antreprenoarea.

Cifra de afaceri destul de mare inca din primul an de activitate denota feedback-ul pietei romanesti la ideea unui astfel de business. “Tuturor carora le-am povestit au fost incantati de idee. Cred ca fiecare si-a pus cel putin o data intrebarea ce cadou sa ia unei persoane speciale sau cu ocazia unui eveniment special. Cu totii ajungem la un moment dat sa epuizam tipurile clasice de cadouri -gadget-uri, parfumuri, camasi- mai ales in relatiile care dainuiesc de mai multi ani si vrem ceva mai deosebit care sa ramana in amintire si sa daruiasca emotie. Iar varianta unui cadou experiential este cu atat mai potrivita pentru cei care au venituri suficiente pentru a-si cumpara singuri cam orice obiect fizic de care au nevoie sau pe care si-l doresc, ceea ce face si mai dificila sarcina de a le face un cadou deosebit. Noi auzim de foarte multe ori expresia <<trebuie sa iau un cadou pentru cineva care are de toate>>, explica Oana.

De altfel, majoritatea clientilor Complice sunt persoane cu venturi medii si peste medii, cu varste cuprinde intre 30 si 50 de ani, de nivelul middle/top management sau antreprenori si nu in ultimul rand, companiile care aleg sa le ofere angajatilor beneficii speciale, cadouri sau recompense.

Pentru viitor, Oana planuieste sa adauge in oferta Complice experiente outdoor (caiac, offroad, enduro, zbor cu balonul cu aer cald), experiente pentru copii, noi personalitati, precum si cadouri speciale pentru care banii vor fi donati in scopuri caritabile. De asemenea, experientele vor “iesi” din Bucuresti si se vor extinde in Sibiu, Cluj si intr-unul dintre orasele Constanta, Brasov, Iasi sau Timisoara.

Sursa foto: ArtFamily/Shutterstock