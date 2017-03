Mihai Ionascu are 41 de ani, a terminat Limbi Straine, a facut filozofie timp de doi ani si arte timp de un an. In trecut a avut o companie Web pe care a vandut-o unui client pentru a se putea ocupa de pasiunea lui adevarata – benzi desenate. “Full time”. Acum este editor la Harap Alb Continua, business al Zitec, acoperind segmentul de benzi desenate al companiei.

Harap Alb Continua este singura banda desenata longeviva “made in Romania”, ajungand recent la numarul 30.

“De la data lansarii pana in prezent unele lucruri nu s-au schimbat mult. A fost de la inceput o provocare sa explicam publicului roman ca benzile desenate sunt un mediu, nu un produs. Banda desenata poate fi comentariu social sau analiza politica sau science fiction sau pornografie sau horror sau literatura pentru copii sau povesti romantice sau, sau... E ca si cum ai spune "pictura".-Aaa, deci faci pictura... E pentru copii, clar! Pe langa lucrul asta, ne-am luptat (si inca ne luptam) cu un model de distributie foarte balcanic. Lucrurile s-au mai asezat dar n-am atins inca suficienti oameni incat sa nu mai fie o problema”, spune, intr-un interviu pentru wall-street.ro, Mihai.

Cum s-a transformat business-ul?

Compania a inceput cu un produs – o revista de banda desenata.

“Intre timp ne-am transformat intr-o editura. Si asta este un lucru bun. Am testat cateva lucruri, unele au functionat, altele nu. N-am avut un succes deosebit cu banda desenata "nostalgica", desi este extrem de apreciata de segmentul target, acesta este mult prea mic pentru a functiona ca business”, subliniaza editorul.

In urma cu un an, compania a incercat acelasi model HAC cu Tinerete Fara Batranete (TFB), o carte fantasy, si, spune el, a functionat. “Vom mai avea o carte. Si inca una. Si poate, cine stie, mai multe. Am incercat o a doua serie (TFB) care a functionat bine. Initial, produsul nostru principal, revista HAC! a fost gandita pe modelul magazin, frantuzesc: o colectie de povestiri cu recurenta. N-am reusit sa inspiram suficienta incredere creatorilor de banda desenata la inceput asa ca a trebuit sa modificam modelul dupa unul de comicbook american – cu un erou principal. In felul asta am putut controla toate aspectele productiei, tot contentul a fost facut in-house. Dupa o vreme, in care HAC! s-a dovedit viabila si statornica, am atras talent nou (si mai vechi) si am reusit sa revenim la modelul pe care ni-l propusesem initial, cel de magazin”, povesteste Mihai Ionascu.

Cum ar caracterzia piata benzilor desenate din Romania

In doar cateva cuvinte – “este o piata mica, dar cu potential mare”.

“Imi este clar, dupa patru ani de functionare, ca modelul de distributie curent nu este suficient pentru a atinge potentialii consumatori. Lucram la asta. Cu oarece succes”, considera el.

Publicul HAC! este format, in cea mai mare parte (70%), din tineri cu varste intre 28 si 36 de ani, cu educatie peste medie, un loc de munca stabil cu un salariu peste medie, locuind intr-un mediu urban.

“Faptul ca am trecut la un model magazin, ne permite o mai mare diversificare si indreptarea catre mainstream. Pe langa asta, dezvoltarea pe mai multe planuri, conexe benzilor desenate: avem un magazin online, mai nou si un concept store, unde incercam sa introducem elemente care sa ne permita deschiderea catre un public mai larg”, puncteaza el.

Ce ar schimba la piata BD din Romania

Mihai raspunde zambind: “mi-ar placea sa pot face o vraja care sa arate oamenilor cate lucruri frumoase exista in banda desenata. Si cat de versatil e mediul asta. Daca toti oamenii ar sti lucrul asta, am avea o piata la fel de mare ca in Belgia”, considera el.

Filmele cu supereroi nu sunt totuna cu banda desenata. E un alt produs. Cu alta audienta. Si alta expunere. Nu le poti compara, continua el.

“Chiar in alte tari, unde banda desenata este consumata de zeci de ani, filmele cu supereroi influenteaza preturile si tirajele doar unor segmente foarte mici din industria BD. In Romania exista multi oameni care au vazut un film cu Spiderman dar care nu stiu ca exista banda desenata cu Spiderman. Sau ca a existat inaintea filmului. Asta este realitatea mainstream”, puncteaza el.

Cum arata o zi de activitate la HAC!

Depinde, bineinteles, de zi. Daca este insa aproape de deadline (de tipografie), arata ca orice agentie inainte de termenul limita.

“Oameni care alearga de colo colo, cu hartii in mana, cu multa cafea si nopti pierdute. Daca e o sedinta de redactie inainte de o bucata importanta dintr-un episod, arata ca o bursa in miniatura. Oameni care ridica mainile pe sus cu cate o hartiuta, tipandu-si ideea si incercand s-o sustina. Cu multa, multa cafea. Daca e inainte (sau dupa) un eveniment de genul Comic Con, arata ca un loc prin care a trecut o tornada sau un incendiu de proportii. Sunt cani de cafea imprastiate peste tot. In restul timpului, sunt oameni care deseneaza sau scriu mailuri sau completeaza facturi/tabele in excel/band cafea. Cred ca lucram intr-o cafenea si nu ne-am dat seama”, spune, razand, editorul HAC!.

Editura are 9 oameni care formeaza echipa de baza, dintre care 7 sunt dedicati benzilor desenate.

“Pe langa asta, avem avantajul unui suport deosebit din partea partenerilor de la Zitec, de unde beneficiem de echipe, alocate dinamic, functie de nevoile de moment. Acolo avem un project manager, un specialist in online marketing, in social media, dezvoltare si suport tehnic pentru aplicatia digitala si alte lucruri care tin de mediul online. Pe langa asta, mai avem voluntari la evenimente, care provin din toate mediile sociale si colaboratori externi pentru anumite parti ale revistei”.

Planuri de viitor? “Planuri mari! Atat in plan local cat si o eventuala bucata internationala. Incercam sa trecem la nivelul urmator, ar trebui sa fie cu un ordin de magnitudine mai mare decat ce facem acum. Nu pot sa dau prea multe detalii, dar toate eforturile noastre se vor indrepta catre intrarea in mainstream”, subliniaza editorul.

Mai multe amanunte a oferit fondatorul si CEO-ul Zitec, in interviul video wall-street.ro – urmareste-l aici.

Ce ai schimba/imbunatati la piata benzilor desenate din Romania? Ce consideri ca functioneaza si ce nu? Te incurajam sa comentezi.