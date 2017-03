Aspire Academy e unul dintre locurile unde se invata leadership in Romania. Anul acesta au lansat un incubator de business. Am vorbit despre el cu Sorana Pascariu, coordonatorul Aspire Incubator.

"Incubatorul este ultima initiativa a Aspire Academy. E unul dintre cele mai prestigioase de leadership si antreprenoriat din Romania. A fost inceput in 2011 de studenti de la Harvard, Princeton si alte universitati americane care si-au dorit sa aduca educatia de care au avut ei parte si studentilor romani. Aspire creeaza comunitati in care tinerii cu calitati exceptionale pot sa faca proiecte extraordinare si sa obtina skill-uri pe care nu le-ar putea obtine altundeva in Romania", a spus Sorana Pascariu in cadrul emisiunii Ziua Zero. A fost prima data cand s-a implicat Sorana serios in Aspire, desi ii cunostea pe fondatorii programului.

Experienta din succese si esecuri

Sorana Pascariu este un antreprenor care a trecut deja printr-un moment in care startup-ul sau nu a reusit. E o experienta formatoare, de altfel, din care poti invata mai mult decat dintr-o firma obisnuita.

"Am avut un startup, Conversion Network, un tool de marketing pentru piata de affiliate marketing. A fost o experienta interesanta, intre timp nu mai exista proiectul respectiv, dar urmeaza sa lansez un alt proiect, intr-o zona complet diferita. Voi lansa proiectul Inside Generation, o platforma inspirationala pentru tinerii care-si cauta vocatia", povesteste Sorana.

"Trebuie sa marturisesc ca sunt printre norocosii care au primit o prima runda de finantare. Dar am facut toate greselile posibile, asa cum trebuie la un prim startup. Momentele dificile au fost atunci cand ne-am dat seama ca desi am crescut, am pivotat de cateva ori, atunci cand am ajuns la o varianta a produsului care chiar era ce se cerea in piata, am ramas fara bani. In momentul acela era un Catch-22 - aveam nevoie de rezultate ca sa obtinem finantare si aveam nevoie de finantare ca sa obtinem rezultate. Au fost momente dure, dar educatia pe care o da un startup si construirea lui, chiar daca nu e incununata de succesul pe care ti l-ai dori e una dintre cele mai extraordinare experiente. Nu inveti intr-un job obisnuit atat de mult pe cat inveti intr-un startup", a povestit Sorana la Ziua Zero.

Incubatorul Aspire

Incubatorul a venit pe fondul cresterii comunitatii Aspire. Studentii de ieri au devenit antreprenori in devenire, iar cei de la Aspire vor sa le ofere cat mai multe oportunitati si posibilitatea de a crea o comunitate.

"Este deschis doar comunitatii Aspire si a fost o ocazie sa dam tinerilor din comunitate ocazia sa-si creasca ideile de business. Am dorit sa lansam programul pentru ca si comunitatea a ajuns la o anumita maturitate. Studentii de ieri sunt tineri antreprenori si vrem sa le punem la dispozitie toate resursele pentru a-si creste business-ul. Vrem sa cream o comunitate de tineri antreprenori cu ajutorul resurselor Aspire si sa adaugam la comunitatea din Romania, pentru ca e mare nevoie de a sustine antreprenoriatul in Romania. Vrem sa facem la scara mica acest lucru, dar crestem", a spus Sorana.

"Avem un prim batch. Echipele lucreaza cu o serie de mentori care sunt alaturi de ei, mentori care sunt oameni de afaceri cunoscuti in Romania, cum ar fi Andrei Cretu de la 7Card sau Daniel Nicolescu de la SymphoPay. Fiecare echipa are alocat cel putin un mentor cu care se sfatuiesc pe diverse proiecte specifice. Echipele au un project manager care-i ajuta sa-si seteze obiectivele si sa le indeplineasca si avem o serie de workshop-uri. Chiar duminica trecuta am avut un workshop cu Irina Alexandru de la Vector Watch despre cum sa-si valideze ideea de business. Ne propunem sa-i ajutam si practic, dar sa le dam si o minima educatie de startup", a explicat coordonatorul programului Aspire Incubator.

Sunt trei echipe participante la prima editie a incubatorului. "Meister este un fel de Uber pentru instalatori. Eventage este un marketplace care aduce impreuna furnizorii si organizatorii de evenimente. Cea de-a treia este eMedi care-si propune sa faca o platforma de cursuri online pentru Bacalaureat", a spus Sorana.

Dupa Aspire Incubator

Programul dureaza sase luni si se va incheia cu un Pitch Day care va fi organizat in cadrul academiei de vara Aspire.

"Evident ca ne dorim ca echipele incubate sa primeasca investitii. Aspire creeaza comunitati, iar scopul mai mare este sa le punem resursele la dispozitie, sa-si creeze conexiuni necesare ca sa poata sa aiba succes in business si sa cream comunitati de antreprenori. In Romania e nevoie in continuare sa crestem comunitatile de antreprenori. Vrem sa le punem la dispozitie intalniri cu oameni la care altfel nu ar avea acces", a spus Sorana Pascariu.