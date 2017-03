Strabunicii lor au venit din Romania cu faimosul Crucisator Potemkin, la inceputul secolului trecut. S-au stabilit in Romania, in Moldova si, ulterior, familia lor a devenit foarte numeroasa – bunicii familiei Holicov au avut fiecare cate zece copii. Per total, sunt peste 20 de veri si frati si, inedit, toti majorii din familie au cel putin cate un business propriu. Au o poveste de film si un succes rasunator, fiind cunoscuti de intreg Iasiul.