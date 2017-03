“Am fost mereu interesata de frumos, in toate formele in care acesta a ales sa apara”, se caracterizeaza Alexandra Andriescu, o tanara antreprenoare care, dupa ce a studiat artele frumoase in Franta, a decis sa se intoarca in tara si sa puna bazele unui atelier de creatie vestimentara. Cu sentimentul ca trebuie sa lase ceva in urma sa in istorie, a inceput sa realizeze mantouri si rochii sub brandul Maison Chouchou. Astazi, are vanzari anuale de aproximativ 60.000 de euro si o imbraca inclusiv pe prima doamna a tarii.

Pentru ca in copilarie desena si picta tot timpul, orientarea fireasca a Alexandrei a fost spre un liceu cu profil artistic si ulterior catre Universitatea de Arte din Iasi. Urmandu-si sotul in Franta, a ales sa-si extinda orizontul profesional si a urmat l’Ecole de Beaux Arts din Rennes, iar apoi Université Rennes 2, specializarea Pedagogia artei.

In timpul studiilor din Franta a avut si primul job, intr-un restaurant marocan, urmat de cel de profesor de arte plastice pentru gimnaziu. “A fost o activitate grea, cu multe provocari, din care am crescut si am invatat foarte multe lucruri ce m-au construit ca viitor antreprenor. "Calculand, vad ca sunt peste 20 de ani de pasi, mai mici sau mai mari, spre acest moment. Iar apoi, fiecare mica experienta, de la jobul in restaurant pana la activitatea pedagogica, m-au invatat sa fiu organizata, sa stiu precis ce se va intampla cu timpul meu, sa interactionez cu oamenii si sa le anticipez nu doar dorintele, ci si nevoile, toate acestea au fost atent asociate cu foarte multa munca, perseverenta si entuziasm. Inainte de a fi angajator, conditia de angajat m-a invatat cum sa creez un mediu de lucru care sa-i fie angajatului spatiu de eficienta si dedicatie fata de ceea ce face”, povesteste Alexandra.

De ce s-a intors in tara, desi putea foarte bine sa creeze piese vestimentare in capitala modei? “Ideile au inceput sa se clarifice acum cativa ani, in Franta, cand sentimentul ca nu mi-am gasit locul devenise din ce in ce mai accentuat. Lucram pentru altcineva, ceea ce nu imi aducea o satisfactie deplina, postura de angajat nu a fost niciodata optiunea mea, iar dorinta de a crea nu isi avea contextul potrivit”, spune antreprenoarea.

Mereu am simtit si am stiut ca am ceva important de facut si de realizat, pe la 4- 5 ani le spuneam parintilor ca „am venit” sa fac ceva important, de istorie. Inca de atunci am ales printr-un mod inconstient sa imi gasesc un drum individual, diferentiat, al meu.

S-a intors in Romania si a fondat Maison Chouchou cu 10.000 euro, investitie partiala proprie, partial imprumutata, ce a constat in tehnologizarea si utilarea atelierului de creatie, dar si in promovarea brandului in mediul online.

In atelierul din Iasi, Alexandra creeaza mantouri si rochii, desi are in plan sa realizeze si alte piese vestimentare, inclusiv pentru barbati si copii. “Totul incepe cu multa documentare. Aceasta este permanenta, pentru a vedea care sunt noile trenduri, ce prefera femeile din Romania, ce prefera cele din strainatate. Apoi, fiecare produs este creat, imaginat, visat de mine. Odata creata imaginea finala a noului produs, el devine obiectul de interes al etapei de productie, sub directa mea observatie. Totul se realizeaza in atelierul Maison Chouchou din Iasi, insa, atunci cand depasim numarul de comenzi pe care le putem realiza in atelier, apelam la ateliere de productie locale cu care colaboram”, povestete Alexandra.

Materialele sunt importate in mare parte din straintate, dar si de la cativa furnizori locali. Realizarea unui mantou poate varia de la o zi, daca exista deja un model de tipar anterior, la o saptamana, in situatia in care produsul este prototip. “Mantourile sunt creatiile noastre initiale, cat si linia noastra principala, cele prin care a capatat contur Maison Chouchou si care il vor reprezenta mereu si de aceea ele dau greutate si in ceea ce priveste vanzarile”, explica antreprenoarea.

Vanzari duble, o fabrica de productie si un magazin in Bucuresti

Valoarea medie a unei comenzi in cadrul atelierului este de 950 lei, avand in vedere ca mantourile reprezinta o mare parte din vanzari, iar preturile acestora se situeaza intre 450 lei si 700 lei. In medie, Maison Chouchou inregistreaza aproximativ 50 de comenzi pe luna, insa numarul creste exponential in functie de targurile de fashion la care participa.

Principalul canal de vanzare pentru Maison Chouchou ramane insa mediul online, urmat de colaborarea cu diverse magazine din Bucuresti si Paris. Anul trecut, Maison Chochou a inregistrat vanzari aproximative de 60.000 de euro, iar pentru 2017 antreprenoarea tinteste dublarea cifrei de afaceri.

Pentru viitor, Alexandra vrea ca Maison Chouchou sa se vanda in cat mai multe locatii din tara, dar si din afara granitelor si are de gand sa deschida un magazin in Bucuresti, in aproximativ doi ani. In plus, vrea sa puna pe picioare, in colaborare cu diversi investitori, o fabrica de productie, cu departamente specializate pentru fiecare activitate.

Carmen Iohannis, printre clienti

Cea mai mare provocare pentru atelierul iesean a fost expunerea, povesteste Alexandra. “Suntem vizibili prin marketing online, targuri, magazine, dar dupa cum am experimentat, nu toate canalele functioneaza, cea mai importanta forma de penetrare a fost recomandarea, confruntarea directa a clientului cu produsul nostru”, spune ea.

O oportunitate in aceasta zona a fost colaborarea cu prima doamna a tarii, Carmen Iohannis, care a ales sa poarte tinutele Alexandrei, pozitionand astfel brandul iesean pe un segment premium: “Colaborarea cu doamna Iohannis mi-a adus o multumire personala ridicata si o recunoastere a produselor noastre intr-un spatiu mai amplu. Nu am cautat cresterea numarului de clienti, ci mai degraba o definire a tipologiei femeilor care ne poarta produsele”, spune antreprenoarea.

Fenomenul de fast-fashion, care a luat amploare printre brandurile mass-market si care incurajeaza cantitatea in detrimentul calitatii, a fost o alta piatra de incercare pentru Maison Chouchou. “Compania noastra se regaseste in alternativa de slow-fashion, determinandu-ne sa punem si mai mult in valoare constientizarea propriul stil vestimentar, implinirea vizuala prin achizitionarea pieselor vestimentare de buna calitate care te pot defini si insoti mai multi ani”, explica Alexandra.

Mai exista loc pe piata romaneasca? “Romania este o piata tanara, in formare, cu foarte mult potential”, considera antreprenoarea. In viziunea sa, concurenta este un prilej de propulsare si un element constructiv in dezvoltare. “Consider ca e importanta perspectiva de abordare a prezentei pe piata, intrucat da, exista un loc al fiecaruia. Insa diferentierea o aduce fiecare, incercand sa aduca produsul sau la cel mai inalt nivel calitativ posibil", incheie Alexandra.