Dan Sevcenco si Alexandru Voicu au background-uri diferite, dar complementare. Astfel, Dan este un IT-ist business oriented si Alexandru are background de finance si o pasiune pentru golf. GolfRoom este un business care imbina, de altfel, golful cu tehnologia, astfel incat aptitudinile celor doi fondatori s-au imbinat bine.

Ideea din spatele GolfRoom

Ideea a venit din lipsa de infrastructura care face golful un sport neaccesibil, nu din cauza preturilor, ci din cauza infrastructurii. Astfel, cei doi au pus la punct un simulator performant de golf, folosit pe plan international de peste 100 de jucatori profesionisti din PGA.

“Am decis sa deschidem un centru de performanta in centrul Bucurestiului cu cea mai buna tehnologie disponibila, atat pentru invatare cat si pentru practicarea unor jocuri. Vrem sa facilitam invatarea jocului de golf pentru incepatori si imbunatatirea accelerata pentru jucatorii existenti. Vom lucra la dezvoltarea apetitului pentru golf in randul Bucurestenilor”, spun antreprenorii.

De asemenea, ei au vrut sa aduca un brand mare din golf in Romania la preturi accesibile.

“Echipamentul de golf este in general vandut la adaosuri foarte mari in regiune, si am adus leaderul de piata din golf , Callaway, pe care il comercializam la preturi competitive cu site-urile online”.

Provocarile lansarii

Cea mai mare provocare pe care a trebuit sa o depaseasca a fost…comparatia cu jocul de golf de pe Nintendo Wii.

“Pana nu au incercat, multi au avut impresia ca e vorba de un joc, si nu o reprezentare fidela a realitatii. In fapt, tehnologia pe care o avem este folosita de cei mai buni jucatori profesionisti din industrie si a revolutionat jocul de golf. Multe mituri au fost doborate, si vedem asta si la clientii nostrii care sunt foarte placut surprinsi de rezultate si de intelegerea swingului pe care o capata aici”.

Investitia in proiect s-a ridicat la 150.000 de euro si antreprenorii se asteapta sa o amortizeze in aproximativ 5 ani.

“Sursele principale de venit vin din Golf si evenimente, iar veniturile auxiliare sunt din vanzarile de echipament si crose”, mai spun cei doi.

Preturile variaza in functie de numarul de participanti si de gauri, pornind de la 75 lei pe ora si putand ajunge pana la 150 de lei.

