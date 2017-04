Uneori cele mai bune idei pot aparea in momente neasteptate. Cel mai important este sa crezi in ideea ta si sa nu te lasi batut pana nu iti atingi obiectivele. Un exemplu de afacere de succes poate fi povestea lui James Swanwick, antreprenorul care a construit o companie de un milion de dolari intr-un singur an.