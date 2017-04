Au lucrat in corporatii pana in 2015, moment in care Giorgiana, Dorina si Stefan au decis sa inceapa o aventura „dulce” in antreprenoriat. Totul a inceput cu o discutie despre calatorii, dulciuri si cadouri, dublata de fascinatia pentru vitrinele ciocolateriilor cochete descoperite in calatoriile prin Europa. Astfel a aparut pe piata din Timisoara „Ceva Dulce”, un business cu personalitate in domeniul dulciurilor.

De afacerea Ceva Dulce se ocupa Giorgiana Petre (33 ani) alaturi de sora ei, Dorina Petre (25 ani), in timp ce Stefan Szakal (35 ani) este investitor si consultant in afaceri.

„Dorinta de a avea un business al meu este o una mai veche, astfel ca am explorat mai multe concepte si idei, de-a lungul timpului. Ideea unui magazin de dulciuri a venit natural, in timpul unei discutii cu Stefan, despre calatorii, dulciuri si cadouri de peste tot din lume. Fascinata de vitrinele ciocolateriilor cochete descoperite in calatoriile prin Europa, i-am spus ca atunci cand voi creste mare, imi voi deschide un magazin de dulciuri. In anul 2015, sustinuta de Stefan, am concluzionat ca eram suficient de <<mare>> pentru a-mi transforma visul in realitate si de a incepe aventura dulce”, povesteste Giorgiana Petre.

Investitia initiala a fost de aproximativ 30.000 de euro, cea mai mare parte din aceasta suma fiind alocata achizitionarii de marfa si stocurilor.

„Pentru ca mi-am dorit un loc special si cu personalitate, am alocat o suma considerabila pentru proiectul de design, amenajarea magazinului si realizarea mobilierului personalizat. Avansul si prima chirie, un sistem de supraveghere, casa de marcat si autorizatiile de functionare au fost si ele pe lista primelor investitii”, detaliaza Giorgiana.

Una dintre cele mai mari provocari a fost gasirea unui spatiu de inchiriat pentru magazin, alaturi de identificarea furnizorilor si stabilirea unor parteneriate cu acestia. „Pentru ca noi ne-am dorit sa introducem in portofoliul nostru si branduri care nu se gaseau in Romania, a trebuit sa contactam atat furnizori si distribuitori internationali, cat si companii de transport. Unii au raspuns foarte greu sau deloc, altii ne-au impus achizitia unor cantitati minime sau anumite conditii de plata greu de indeplinit pentru volumul unui singur magazin”, adauga antreprenoarea.

Din experienta primilor pasi in antreprenoriat a invatat ca afacerile mici si mijlocii sunt foarte afectate de „legislatia proasta, aplicata prost”. „Adesea ramai neputincios in fata dezinteresului si a lipsei de informatii din partea institutiilor publice. De partea cealalta, clientii sunt si ei dificili si trebuie sa iti asumi o componenta de educatie in domeniul ta. Partea buna este, insa, ca orasul este unul cu potential imens de crestere si intr-o continua dezvoltare. Faptul ca Timisoara a castigat titlul de Capitala Cultural Europeana poate fi un motiv in plus pentru a incepe un business aici”, crede Giorgiana.

In magazinul Ceva Dulce se regasesc dulciuri din Belgia, Germania, Elvetia, Italia, Spania, Bulgaria, Grecia, Anglia, Irlanda, SUA, Slovacia, Austria si Romania. In medie, in fiecare zi 20-25 de clienti trec pragul magazinului din strada Eugeniu de Savoya, iar valoarea medie a cumparaturilor este cuprinsa intre 30 si 80 de lei. Cele mai vandute produse sunt ciocolata bean to bar si bomboanele jelly beans.

„Ne-am gandit la o linie de dulciuri produse de noi, insa nu in viitorul apropiat. Investitia ar fi semnificativa si productia ingreunata de lipsa materiei prime de calitate, care ar trebui importata. Totusi, in timp, cu acumularea know-how-ului necesar si obtinerea unor fonduri, productia proprie poate fi posibila si demna de luat in considerare. O varianta mai facila ar fi poate productia unei game de dulciuri sub brandul Ceva Dulce, insa realizate in colaborare cu producatori micuti, la nivel national”, completeaza Giorgiana.

Anul trecut business-ul Ceva Dulce a incheiat cu o cifra de afaceri de circa 40.000 de euro, iar pentru acest an proprietarii estimeaza dublarea veniturilor. In schimb, pentru amortizarea investitiei initiale Giorgiana vorbeste de un orizont de timp de 3-5 ani.

30% din afaceri sunt generate de magazinul online, deschis anul trecut.

„In 2017 intentionam sa introducem mai multe branduri de dulciuri in portofoliul nostru, pe care sa le importam direct, sa marim lista magazinelor partenere care ne comercializeaza produsele si sa dezvoltam partea de vanzari online. In acest moment puteti gasi o parte dintre produsele si in alte locatii in afara magazinului propriu, cum ar fi grupul de Librarii Librarium (Timisoara, Bucuresti, Cluj, Iasi), cafeneaua Reciproc (Timisoara) si The Wine Guy (Timisoara)”, detaliaza Giorgiana.

Totodata, proprietarii Ceva Dulce iau in considerare si structurarea unui plan de francizare, in conditiile in care prima solicitare a venit la mai putin de un an de la deschiderea magazinului, din Republica Moldova.

„Si cunostintele noastre din Bucuresti ne spun adesea ca un magazin Ceva Dulce in Bucuresti ar fi un adevarat succes, insa, pana acum ne-am concentrat pe construirea si consolidarea brand-ului. Investitia intr-o astfel de deschidere poate fi intre 30.000 si 50.000, in functie de suprafata magazinului si oras”, conchide Giorgiana.