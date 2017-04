Astfel, intr-un efort comun, tineri antreprenori JCI din Bulgaria, Croatia, Romania, Republica Moldova, Serbia, Turcia si Ucraina organizeaza Balkan Conference 2017, ce va avea loc intre 21 si 23 aprilie, la Academia de Studii Economice Bucuresti. Sunt asteptati peste 100 de participanti.

Este evenimentul anului pentru tinerii antreprenori sau cei aflati la inceput de drum. Vor fi trei zile infuzate cu know how, inspiratie si networking iar directiile de focus ale evenimentului vor fi:

sprijinirea start-up-urilor in cautare de finantare dar si de idei de dezvoltare;

networking si idei pentru tinerii antreprenori care cauta sa isi extinda afacerea in regiunea balcanica;

oportunitati la fata locului pentru business angels in cautarea unei noi idei de business pentru finantare.

“Prin Balkan Conference 2017 Capitala devine noul pol european de dezbatere si know know in zona de antreprenoriat si start-up si ne bucuram ca JCI Romania, in strans parteneriat cu JCI International este gazda si organizatorul acestui eveniment de renume. Vor fi trei zile de foc, vom avea workshop-uri in zone de interes ale acestei arii, precum comportamentul consumatorului si specificitati ale pietei de business in regiunea Balcani, strategii de marketing, finante si finantari, aspecte de resurse umane. Speakerii evenimentului sunt oameni de business renumiti, lideri ai comunitatilor din care fac parte, antreprenori experimentati dar si reprezentanti ai autoritatilor.“ spune Oana Radu, Presedinte JCI Romania 2017.



Dintre speakerii si invitatii din cadrul panelurilor si workshop-urilor fac parte: Dawn Hazel (JCI President 2017), Ismail Haznedar (JCI President 2015), Zoe Aphamis si Marion de Groot (Vicepresedinti JCI International), Cristopher Furst (Director Dezvoltare JCI - zona Europa), Cristian Logofatu (CFO Bittnet Systems), Mihai Simiuc (Fondator FruFru), Matei Dumitrescu (Mentor pentru Startup-uri), Ionut Tata (fondator si Presedinte Iceberg Group), Ioana Sfarlea (Product Investment Division Manager la Fortech Cluj), Ruslan Cojocaru (Tucano Coffee), Raluca Culda (Trainer & Coach pentru antreprenori), Claudiu Vrinceanu (economist, experienta in mediul guvernamental), Florentina Gionea (specialist in nutritie).

Programul complet al Conferintei poate fi consultat aici si toate detaliile despre eveniment precum si ultimele update-uri se regasesc pe pagina evenimentului dar si pe pagina de Facebook.

Partenerii evenimentului sunt: Academia de Studii Economice, Bittnet Systems, Travis Tourism, Autonom Rent-a-Car, Tucano Coffee, The Hurricane, Adrenallina Sports PR & more, Quest Mission, Vatra Neamului, Beluga, Ministerul Tineretului si Sportului.

Partener media principal: Wall-street.ro.

Parteneri media: AGERPRES, Business24, Revista Cariere, Ziare.com, Manager.ro, Radio7, EconomicZoom.ro.

Despre JCI

Junior Chamber International (JCI) este o federatie mondiala a tinerilor lideri si antreprenori, cu aproximativ 200.000 de membri activi, fiind prezenta in mai mult de 5000 de comunitati locale din peste 100 de tari. JCI Romania a fost infiintata la sfarsitul anului 2002 la Bucuresti, iar in prezent sunt 265 de membri activi. Misiunea organizatiei este aceea de a crea oportunitati de dezvoltare pentru membrii comunitatii in care activeaza, iar actiunile si proiectele initiate reprezinta o solutie pentru provocarile cu care se confrunta societatea, in domeniul afacerilor, antreprenoriatului, dezvoltarii personale, precum si in educatie sau sanatate.