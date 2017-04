Cativa tineri romani au decis sa reinvie un brand romanesc de ceasuri, Optimef. Din decembrie vand doua modele si acum s-au lansat si pe un site international de design. Am vorbit cu ei la emisiunea "Ziua Zero".

Andrei Morariu si Bogdan Costea au participat la emisiunea "Ziua Zero" si au vorbit de cum este sa reinventezi un brand de ceasuri romanesc. Optimef e o firma fondata in 1979 si a produs ceasuri pana in 1990, la fabrica Mecanica Fina. Intre timp brandul a disparut, iar cinci tineri au decis sa reinventeze brandul: Andrei Morariu, Bogdan Costea, Sandra Bold, Serban Mocanu, Timea Matyas.

"Ne-am cunoscut la prima editie a Festivalului de Film Victoria, din orasul meu natal, pe care l-am organizat. Asa m-am cunoscut cu Bogdan si cu ceilalti. Lui Bogdan i-am zis ca nu mai exista niciun ceas romanesc", povesteste Andrei. Ceasurile l-au atras odata ce a descoperit site-ul Dezeen, de unde si-a cumparat primul ceas. Cumva, de curand, cercul s-a inchis. A descoperit ceasurile pe Dezeen, un magazin unde pot fi vandute ceasuri create de designeri, iar acum Optimef e comercializat si acolo.

Brand neinregistrat

"Am facut o cercetare sa vedem ce s-a intamplat cu marcile. Marca Optimef era neinregistrata si ni s-a parut interesant sa relansam primul brand romanesc. Ne-a atras sa ne legam de ceva ce a existat", spune Bogdan Costea.

"Cand arati un trecut brandul capata o consistenta. Nu am vrut sa-l refacem, ci sa renasca. Nu neaparat Optimef, ci ce a reprezentat Optimef. Ceausescu nu a vrut Optimef, i s-a parut cel mai urat ceas din lume. De asta a castigat Optimef in ochii mei. Fiind cel mai urat ceas pe care nu si l-a dorit Ceausescu, ne-am dorit si mai mult", a adaugat si Morariu.

"A fost o marca de stat inregistrata, dar era neglijata. Eu am inregistrat-o. Am trecut prin toate procedurile legale. Dureaza aproximativ un an de zile, pentru ca cei de la Oficiul de Stat trimit o instiintare fostilor detinatori ai marcii pentru eventuale obiectii. Nu au existat obiectii. Am lansat pe site-ul nostru. Am mers cu ceasul in Beanz&Dots, un concept store in Palatul Universul, a urmat Molecule F, iar apoi un showroom de mobila, Materia Repositorium, acolo e un public care ne intereseaza pentru ca sunt clienti interesati de design. Ne-am dus catre aceste magazine pentru ca am cautat cunoscatori", mai spune Andrei.

Au lansat in decembrie doua ceasuri, dupa o munca de trei ani. E, de fapt, acelasi model - Optimef Farazece, pe negru si pe auriu. Costa 650 de lei pe site-ul optimef.com, iar in curand vor fi lansate doua noi modele, pe argintiu si pe cupru.

Productie in China

Ceasul e produs in China, pentru ca in Romania industria ceasornicariei a murit cu totul. Asadar, nu ai unde sa produca un ceas.

"Am niste cunostinte care locuiesc in China si a fost usor sa verificam fabrica la registrul comertului din Hong Kong. I-am verificat acolo, am vizitat fabrica. E o fabrica mica. Mai asambleaza doar doua ceasuri, din Australia si Germania. Procesul e strans, suntem aproape prieteni. Restul componentelor se fac in toata lumea - carcasa se face in Shenzen, mecanismul e japonez. Initial noi am trimis desenele, am facut prototiparea, am primit diverse oferte", spune Andrei.

Au vrut o fabrica mica, pentru a putea controla procesul. Pana acum au vandut aproximativ 70 de ceasuri, dar vor lansa lucruri noi.

"Vom lansa noi curele de piele pe site. Vor urma alte culori de carcasa. Iar anul acesta cam atat, pentru ca putem exploata modelul mai mult", spune Bogdan Costea.

Pe viitor vor sa scoata cate un model pe an. Pana acum au investit 40.000 de euro in lansarea brandului. A fost o munca sustinuta de trei ani, in care au trecut prin crearea designului, procesul de fabricatie si lansarea pe piata.