Citesti in fiecare zi articole inspirationale despre marii antreprenori ai lumii? Crezi ca poti sa incepi o afacere pe cont propriu doar daca ai o mostenire de la ruda bogata sau ai castigat la loto? Nimic mai fals. Noi incurajam micile afaceri si credem cu tarie ca nu ai nevoie de sute de mii de euro pentru a deveni antreprenor. Asa ca am selectat o lista cu cinci idei de afaceri profitabile, pentru care ai nevoie de maxim 5.000 de euro si de multa energie.

Pe langa aceste cinci afaceri, iti prezentam in fiecare zi povesti de succes ale unor antreprenori din jurul tau, pe care ii vezi la cafeneaua din capatul strazii sau la coada de supermarket, care au reusit cu bani putini si multa implicare.

Afaceri profitabile incepute cu 5.000 de euro:

1. Cabina foto, o afacere din amintiri

Cabina foto este o idee de business la indemana oricui, fie ca esti student, antreprenor la inceput de drum sau angajat, dar vrei un venit suplimentar. Cabina foto necesita o investitie de aproximativ 5.000 de euro, ce poate fi recuperata intr-un timp relativ scurt, de maxim un an.

In ultima perioada, cabinele foto au devenit omniprezente la toate evenimentele, de la nunti, botezuri si petreceri private, pana la anivesari sau petreceri corporate. O cabina inseamna mai mult decat poze, ci reprezinta un adevarat colt de distractie, datorita accesoriilor amuzante care pot fi folosite de invitati.

Tine cont ca ai nevoie si de o masina spatioasa, in care sa poti transporta cabina. Aceasta trebuie sa fie dotata cu un aparat foto profesional, touchscreen, imprimanta si props-uri pentru fotografii. Nu uita ca promovarea este foarte importanta, asa social media se va dovedi un mediu foarte util pentru genul acesta de afaceri.

2. Accesorii din piele

Pentru aceasta afacere, avem o poveste reala. Sebastian Roncea a pornit inca din studentie cu o afacere cu papioane si s-a orientat pe parcurs catre accesorii din piele si materiale textile.

Investitia initiala a fost de aproximativ 4.000 de euro, banii obtinuti din vanzarea produselor fiind reinvestiti in proportie de 85-90%. Materia prima o procura in proportie de 95% din tara, gasind in timp furnizori de piele naturala sau materiale textile de la diferite magazine, fabrici sau depozite.

Produsele sunt realizate in atelierul din Brasov. In medie, fabricarea unei genti dureaza de la o zi pana la 4 zile, cum este cazul gentilor de voiaj sau geamantanelor. Pretul unui astfel de produs variaza intre 400 si 1.200 de lei. Cea mai mare comanda a fost facuta de un local din Timisoara, pentru care Sebastian Roncea a realizat de la teci, portofele, curele pana la seturi de bretele, toate personalizate.

3. Petreceri pentru copii

Cu 5.000 de euro iti poti deschide o afacere cu petreceri pentru copii, un serviciu tot mai cerut atat de companii, cat si de parinti. Aceasta afacere necesita investitia intr-un sediu social si cativa angajati care sa gestioneze relatia cu clientii. Fiind in zona de servicii, cea mai mare parte a investitiei initiale merge in zona de promovare.

Piata este in crestere pe acest segment iar cererea este in crestere, atat pentru zile de nastere sau de nume, cat si pentru sarbatori comune, ca 1 Iunie sau sarbatorile de iarna. Astfel, daca nu esti inca hotarat ca vrei sa renunti la jobul tau, poti incerca doar ca business ocazional, care sa iti genereze venituri suplimentare doar in anumite sezoane.

Sursa foto: Pressmaster/Shutterstock.com

4. Incaltaminte din piele

La prima vedere, aceasta idee de afacere pare foarte costisitoare. Insa, doi tineri romani au gasit o modalitate prin care au inceput sa faca sandale din piele, cu un buget initial foarte mic.

Cei doi antreprenori, despre care am scris aici, au investit 15.000 de lei in primele stocuri de marfa, testarea pietei si platforma online. Acestia au gasit un producator care sa lucreze pe designul propriu. Sandalele sunt realizate intr-un atelier dintr-o insula greceasca iar pielea folosita provine din Africa. Sandalele sunt lucrate manual, o pereche fiind realizata in aproximativ o ora iar preturile pornesc de la 129 de lei si pot ajunge la 169 de lei pentru o pereche de sandale.

Sursa foto: Funkyfain

Sursa foto: zaozaa19/Shutterstock