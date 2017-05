Despre programul Start-Up Nation se vorbeste din luna ianuarie a acestui an, in acest moment fiind asteptata promulgarea lui de catre presedinte si publicarea in Monitorul Oficial. Pentru ca interesul este unul ridicat si tot mai multi antreprenori vor sa afle mai multe informatii, start-up.ro a realizat o sinteza cu cele mai importante informatii. Materialul va fi actualizat pe masura ce vor aparea noi detalii despre program.

Ce este Start-Up Nation

Start-Up Nation este un program prin care statul roman se ofera sa ofere pana la 200.000 de lei celor care vor sa porneasca un IMM. Cei 200.000 de lei (suma maxima care poate fi accesata de o persoana prin acest program) sunt nerambursabili si reprezinta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile. Pe scurt, spre deosebire de alte programe de finantare, statul nu ii mai cere antreprenorului sa plateasca o parte din cheltuielile care survin odata cu deschiderea unei noi companii.

De ce vrea statul ca acest program sa aiba succes? Reprezentantii guvernului cred ca asta ar putea duce la infiintarea a 10.000 de IMM-uri si la crearea a noi locuri de munca. Fiecare afacere infiintata in urma acestui program va trebui sa angajeze cel putin un om si sa tina postul (nu angajatul, angajatul poate fi schimbat) o perioada de minimum doi ani dupa terminarea perioadei de implementare.

Cine poate aplica la Start-Up Nation - conditiile de eligibilitate

In programul Start-Up Nation vor fi eligibile afaceri noi, create dupa 30 ianuarie 2017, din domeniile productie (industrie prelucratoare), industrii creative, servicii, comert. Afacerile trebuie sa mai intruneasca un set de conditii. Pe scurt, ele nu trebuie sa aiba datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, trebuie sa fie organizate sub forma unui SRL-D, a unui SRL sau a unei cooperatii, iar domeniul de activitate trebuie sa fie compatibil cu lista de coduri CAEN eligibile pentru Start-Up Nation. Tot legat de codul CAEN, mai este o regula de eligibilitate: sa nu mai fi avut codul CAEN cu care aplici autorizat in ultimii doi ani, in anul anterior aplicarii si in anul aplicarii.

