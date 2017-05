Programul Start-up Nation , prin care se vor acorda ajutoare financiare nerambursabile de pana la 200.000 de lei pentru fiecare initiativa in afaceri, va fi lansat in luna iunie, a anuntat ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Alexandru Petrescu. Termenul limita de semnare a acordurilor de finantare este 29 septembrie 2017.

”Saptamana aceasta, incepand de luni si pana joi, se desfasoara o sedinta de lucru pentru definitivarea Ghidului Start-up Nation cu angajatii Oficiilor din toata tara. Reamintim ca derularea programului Start-up Nation se afla in time-ing-ul calendarului Programului de guvernare, urmand a fi lansat in luna iunie, in materializarea lui fiind necesari mai multi pasi”, a afirmat Alexandru Petrescu, potrivit News.ro.

Derularea programului Start-up Nation tine atat de arhitectura programului, dar si ”de oamenii care il implementeaza si de nevoia acestora de a fi motivati pentru a performa”, potrivit ministrului, care face referire la faptul ca, la preluarea mandatului, au fost ridicate si problemele legate de salarizarea personalului din Oficiile teritoriale pentru IMM-uri si Cooperatie (OTIMMC).

In 2016, angajatii OTIMMC au organizat doua greve ca urmare a unor revendicari salariale, fara a li se rezolva aceste probleme.

”Atat pentru rezolvarea problemei salariale si a volumului de munca mult prea mare pentru personalul existent, cat si pentru acordarea unui suport suplimentar investitorilor straini in raport cu autoritatile locale, conform Programului de guvernare, s-a optat pentru solutia transformarii OTIMMC-urilor in agentii pentru IMM-uri, atragere de investitii si promovare a exportului, printr-o Ordonanta de Urgenta a Guvernului”, a precizat Petrescu.

In prezent, la solicitarea angajatilor OTIMMC si pentru a evita posibile conflicte sindicale au loc discutii pentru identificarea solutiilor de crestere a salariilor.

In acest moment, toate angajamentele care ii revin Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat in implementarea programului Start-up Nation, dar si toate celelalte angajamente din Programul de guvernare,” sunt in marja de timp asumata”, mentioneaza ministrul.

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a publicat normele schemei de ajutor de minimis ale programului Start Up Nation, modificate in urma aprobarii amendamentelor la proiectul Legii de aprobare a OUG nr. 10/2017, lista codurilor CAEN eligibile in cadrul schemei, precum si modelul de plan de afaceri.

Legea de aprobare a OUG 10/2017 a fost adoptata, cu amendamente in plenul Parlamentului pe 24 aprilie, fiind transmisa catre Administratia Prezidentiala spre promulgare.

Programul Start-up Nation prevede acordarea unor ajutoare de minimis nerambursabile in valoare de pana la 200.000 de lei pentru fiecare intreprinzator privat, pentru un numar maxim de 10.000 de beneficiari. Bugetul total alocat programului se ridica la 380 de milioane de euro, iar inscrierea celor interesati pentru obtinerea fondurilor de la stat se va face doar on-line, pe site-ul ministerului.

Cei care vor accesa programul vor trebui sa creeze minimum un loc de munca pe o perioada de cel putin doi ani, fiind astfel estimata crearea a aproximativ 20.000 de locuri de munca. De altfel, salariul este deductibil pe o perioada de pana la un an, iar suma maxima ce poate fi dedusa este de 3.100 de lei, respectiv salariul mediu pe economie.

Sursa foto: Shutterstock: Looker_Studio