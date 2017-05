Biblioteca de materiale Mater va aduce in Bucuresti un concept deja prezent in marile capitale ale lumii, ca New York, Paris, Milano si Shanghai – centre care arhiveaza mii de materiale si sunt astfel punctul de pornire al inovatiei in design, urbanism si arhitectura.

Biblioteca va fi deschisa in luna octombrie a acestui an unde, intr-o prima etapa vor fi expuse 3000 de materiale. Spatiul va fi deschis pentru toti profesionistii din industriile creative, fiind gandit ca un spatiu unde acestia vor putea lucra la propriile proiecte, dar vor avea posibilitatea sa gaseasca si inspiratie cu ajutorul materialelor disponibile.

In Romania, ideea deschiderii bibliotecii de materiale a pornit de la nevoia membrilor din comunitatea Nod Makerspace de a avea acces la mostre de materiale cat mai diverse. O biblioteca de materiale arhiveaza, sorteaza si prezinta mostre din cele mai noi si speciale materiale de pe piata – astfel publicul specializat din domenii precum arhitectura, design interior, de produs, moda, arte vizuale, publicitate sau constructii are acces la o baza de date utila pentru dezvoltarea de noi produse si proiecte.

Biblioteca de Materiale din Bucuresti va fi un spatiu de inspiratie pentru creativii care pun bazele unui nou proiect, dar si un spatiu de co-working, un loc de intalniri cu parteneri si clienti si un loc in care profesionistii din domeniu vor putea consulta, compara si lucra pe diverse materiale.

Pe data de 20 mai, echipa Mater a dat drumul unei campanii de crowdfunding si si-a propus sa stranga 15.000 de euro prin donatii din partea publicului. In schimbul donatiilor, oamenii vor primi recompense ce constau in abonamente la biblioteca de materiale, obiecte de design ce includ materiale inedite sau optiunea de a deveni co-fondator al proiectului.

“Mater este o functiune de care avem nevoie pentru a dezvolta cultura materialelor in randul profesionistilor, dar si amatorilor. Experienta de a atinge si de a compara diferite materiale este esentiala in procesul creativ. Prin lansarea campaniei de crowdfunding le oferim beneficiarilor si sustinatorilor bibliotecii ocazia de a se implica in Matersi de a ne sustine atat financiar, cat si printr-un vot de incredere in acest proiect curajos” , declara Florin Cobuz, co-fondator Mater.

Mater se va afla in acelasi spatiu industrial in care a fost dezvoltat si Nod Makerspace: complexul Industria Bumbacului din zona Timpuri Noi din Bucuresti. Astfel echipa Nod Makerspace isi continua misiunea de a contribui la regenerarea acestei platforme industriale si transformarea acesteia intr-un cluster de industrii creative.